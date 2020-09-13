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30歲「沒投資」怕虧錢！她心動想玩股票　過來人勸：先做功課

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▲▼股票,股市。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲網友勸，想靠股票賺錢，要先做足功課。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

除了固定的薪水之外，許多人會做一些小投資，增加自己的被動收入，但有一名女網友表示，自己因為怕會虧損，沒有做額外的投資，因此感到疑惑，「30歲沒投資是不是有點弱？」吸引許多過來人留言建議，「可以了解一下但要做足功課，不然寧願不要」。

原PO在PTT-WomenTalk 板上發文，現年已經30歲了，賺錢是走保守路線，因為不懂投資理財，怕跳進去玩會虧錢，「可是看人家玩股票賺錢就覺得好心動，30歲是不是該有一點投資，沒有投資是不是會顯得有點弱？」

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貼文一出後，引起兩派網友熱烈討論，有人認為「不用想太多，一堆賠錢的」，「等到股災，你就慶幸自己沒加入了」、「我覺得股票是種賭博，賠的人居多」、「賺錢會跟你說，賠錢不會讓你知道」、「家裡有房就不用煩投資啦，股票又不是每天過年」、「有的人出生前就投資好了」。

也有網友認為，現在開始投資也不遲，但是要做足功課再進場，「現在開始也不遲，先投一些閒錢就好」、「投資不是只有股票而已，即使是股票，也有比較保守的操作，光靠死薪水存錢很難」、「重點不是年齡，不要什麼都不懂，就跟人家亂投資」、「先做足功課再進去」、「我也是算了算定存利息和股息才開始接觸，願意學才能開始」。

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