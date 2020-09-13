電機系年薪破百萬！畢業卻「選擇國考」2關鍵曝：比錢更重要

▲從事科技業的上班族往往有著很大的壓力。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人讀的科系不同，未來選擇的職業也就不同，而薪水當然也就有高有低。以電機系來說，即便是剛畢業的社會新鮮人，通常也能拿到還不錯的薪水，不過一名網友卻發現，其實有很多從電機系畢業的人都會去考國考，然而就算考上了，也只能領死薪水，「有沒有電機系畢業跑去考國考的人在想什麼的八卦？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「讀電機系跑去考國考的都是哪種人」為題發文，對他來說，電機系已經可以說是台灣第3強的科系了，基本上起薪都很高；然而他卻聽聞，每年都有很多畢業於電機系的社會新鮮人會去準備國考。

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然而，準備國考大多需要花上大把的時間和精力，且就算成功考上，新人一開始的工作量應該也不輕，而薪水則只會落在3到4萬左右；反觀科技業，時常聽聞有人年薪百萬元，因此原PO就好奇，「有沒有電機系畢業跑去考國考的人在想什麼的八卦？」

▲有些畢業於電機系的社會新鮮人會選擇去考國考。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「每個電機系都說台X工程師多好賺，結果有幾個能當工程師」、「考台電吧？薪水不低阿」、「公家機關爽多了，真的錢夠用就好」、「等你每天七點下班，看國考的同學五點下班你就知道為什麼了；更不用說五年後，你同學的薪水根本不輸你，甚至可能比你還高」。

還有網友點出科技業的壓力真的太大，加上身體健康也會受到影響，因此才會有人想轉換跑道，「做專案做到壓力大呀」、「生活跟金錢的取捨囉！從科技業跳出來的那麼多，大部分都是覺得這種生活不想待啊」、「想要活久一點的人」、「拿生命健康在換的」。