川普再控「拜登嗑藥」要求辯論前驗毒：他連一句話都說不完！

▲美國總統川普指控競爭對手拜登吸毒。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國11月3日將迎接總統大選，在此之前，總統川普與民主黨競爭對手拜登（Joe Biden）將舉行3場電視辯論會，第一場次29日於俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）登場。川普先前就曾暗示拜登使用藥物，他在最新訪談中，直接指控對方為了贏得辯論而「吸毒」。

在《福斯新聞》12日晚間播出的一則訪談中，川普向主持人皮羅（Jeanine Pirro）表示，「我認為有可能、可能涉及毒品。我是這麼聽說的。我的意思是說，有可能是毒品」。

川普繼續說道，「我不知道你怎麼能夠從一句話都說不出來的糟糕地步……」，卻突然話鋒一轉，提到拜登在民主黨初選辯論會時猶豫不決的表現，「你可以看到，其中一些辯論會，台下都有很多人。我過去時常說，『他怎麼可能繼續取得進展？』」

川普在訪談中也提到，拜登能夠獲得提名，是因為民主黨內的進步派出現分歧，選票遭到瓜分，「他之所以會贏，只是因為華倫（Elizabeth Warren）沒有退出。如果她退出，桑德斯（Bernie Sanders）將贏得超級星期二」。

根據《衛報》，川普是出了名的滴酒不沾，反對藥物使用，但對於健怡可樂（Diet Coke）與垃圾食物的熱愛也是眾所皆知。

▲川普將在11月大選中面臨民主黨總統候選人拜登的挑戰。（合成圖／路透）



川普8月接受《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）採訪時就曾放話，團隊將要求實施藥物檢測，「他（在最後一次辯論會）最好的表現是對上桑德斯……他（拜登）不是邱吉爾，這只是普通、無聊的辯論。你知道的，沒有什麼了不起的事情發生，而我們將會呼籲進行藥物檢測，因為不可能，你不能這麼做」。

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