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東協視訊尷尬！王毅攀「疫情好夥伴」想穩南海地位　越南副總理：歡迎美國

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▲東南亞國協視訊會議。（圖／路透社）

▲東南亞國協視訊會議。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對複雜的南海局勢，9日東南亞國協（ASEAN）舉行連續四天的視訊會議，其中列席包括會員國、美國等，美國方面由國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）代表發言，在一開始就提到中國刻意製造南海緊張，接著更與中國代表－外交部長王毅隔空交火，「互指對方挑動南海緊繃神經」。

綜合外媒報導，南海周圍國家面對近期中國、美國多次派出戰艦、軍機環繞感到相當緊張，9日的東南亞國協視訊會議上，即特別圍繞南海問題討論，美方代表出席者蓬佩奧指出，美國將會盡力協助東南亞國家，在東海、湄公河問題上得到紓解，也批評中國刻意在南海製造緊張氣氛，導致各國憂心忡忡，「但我們對南海的法治與主權尊重堅定不移」。

越南副總理范平明（Pham Binh Minh）指出，南海周遭國家相當關注中國採取的行動，也包括人造島嶼的開發，過去大家都相當遵守國際法，包括1982年的《聯合國海洋公約》，所有國家都應該尊重國際法，沒有一國家可以例外，而中國同樣也是成員之一。

輪至中國外交部長王毅發言時，則痛批美國才是紛擾南海局勢的元兇，美國干預許多和中國有關的爭議，反成為煽動南海戰事的推動者，盼東協各國都應該要懂得「維護主權」，更強調中國與東南亞國家在新冠疫情時，共同合作、迅速讓經濟復甦。

范平明回應中方南海態度時，提到「近幾個月來，中美之間緊張局勢升溫，且出現間諜活動、挑釁行為，東南亞各國對於美方支援皆無異議，且應該建立相互信任，提高區域和諧安全」。

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