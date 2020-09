解放軍放回「5被失蹤青年」　印媒打臉間諜說：他們才可能被共產黨洗腦

▲被解放軍釋放的5名印度青年。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

中印邊境局勢本就緊繃,6日傳出5名印度阿魯納恰爾邦(Arunachal Pradesh)青年,因為打獵誤進解放軍駐軍區,疑似遭到擄走,印度軍方立即開啟「軍事熱線」詢問相關事宜。然一開始解放軍則稱不清楚此事,經過雙方不斷交涉,解放軍12日終於釋放「被失蹤」的5人,移交給印度邊防部。

根據《India Time》報導,事情起源原先版本為5名打獵的印度青年,在中印主權爭議區藏南地區-印度阿魯納恰爾邦附近,卻突然失蹤,之後經過家屬尋人,認為遭到解放軍擄走,於是通報政府。印度軍方原先一開始與中方交涉時,中國方面表示:「並沒有這樣的狀況」,但就在12日突與印方進行「移交」的動作。

報導中指出,移交在12日於中國一側進行,5人已經完成所有手續,之後跟著印度軍方人員通過基比圖(Kibithu)的邊境哨站,進入印度一側,並且進行新冠防疫政策隔離14天。印度青年事務大臣Kiren Rijiju表示,「5人健康狀況相當良好,隔離結束之後就能交由家屬帶回」。

針對此事,中國媒體《環球時報》總編輯胡錫進日前爆料,稱5人根本就是印度情報人員假扮,想要越界刺探中方情況,「但中國方面已經對他們進行警告、教育」。就在5人平安送回印度境內後,印媒《India Time》則表示,中國解放軍很可能會對印度年輕人下手,傳達共產黨訊息,再釋放回印度進行「內鬨分化」、煽動叛亂,更稱中國這樣的手段早就不是新聞。

阿魯納恰爾邦目前雖歸印度,但中國堅稱印度是非法佔領,1962年更因此爆發中印戰爭,中國初期大贏,但最後因為補給困難,一個月後宣布停火、撤退,印度重新佔領部分爭議區。

All the 5 Indian youths from Arunachal Pradesh who were received at Kibithu by our Army from PLA are fit and fine. However, they will be quarantined for a specified period.

I also thank Raksha Mantri @rajnathsingh ji for the concern he had shown. https://t.co/Wpg3pCkObz pic.twitter.com/1IpApYkxZz