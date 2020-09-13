中國頻軍事擾台卻呼籲各方克制　學者分析「兩面手法」：分化台灣

▲中國頻頻在南海、東海進行軍演，派遣軍機擾台，同時卻透過官方喉舌要求「各方克制」。（圖／路透社）

文／中央社記者陳韻聿台北12日電

共軍近日頻擾台、軍事恫嚇，卻同時透過黨媒等平台呼籲各方克制。學者認為，這是北京企圖透過兩手策略，混淆台灣軍民敵我意識、製造矛盾，挑撥分化、各個擊破。

國防安全研究院中共政軍研究所學者李冠成在11日發行的國防安全雙週報撰文表示，共軍近日動作頻繁，例如8月13日宣告在台灣海峽南北兩端實施實戰演練，8月23日又在渤海、黃海、南海等水域進行演訓。

文章指出，共軍高調秀肌肉，黨媒「環球時報」卻罕見呼籲克制，例如8月17日發布社評，呼籲美中台各方均應恪守「不開第一槍」原則。此外，中國國防部新聞發言人吳謙8月27日表示，例行性軍演不針對任何國家，中美雙方要加強危機溝通。

李冠成表示，近期美國在貿易、科技、外交方面圍堵中國，更增強在台海周邊、南海的軍事活動；根據聽眾成本（audience costs）理論，儘管威權政府可以藉由政治宣傳（propaganda）引導輿論走向，但若北京不對美國的強勢作為採取行動，恐將引發國內民眾不滿。

他分析說，若北京不想對美方示弱，最佳回應方式是發布帶有警告和宣示性質的軍演。不過，比較2018及2019年情況，共軍今年軍演的規模或訓練課目，可能不如以往。

他還在文章裡援引相關學者專家論點稱，共軍近期實戰化演練的主要目的，是為了驗證軍改後的戰區聯合作戰指揮體系，因此對台發布軍演相關訊息的恐嚇成分較高。

對於共軍大張旗鼓渲染軍演規模，環球時報卻罕見釋出呼籲三方克制評論。李冠成認為，這類兩手策略的主要用意，包括營造台美是區域和平破壞者的形象，以及讓台灣的備戰心理鬆懈、將製造台海緊張的責任推給所謂的台北野心政客，藉以混淆台灣軍民的敵我意識、製造矛盾，挑撥分化、各個擊破。

事實上，面對共軍近日軍演擾台，總統蔡英文11日視導空軍防空飛彈連，重申「國土主權、寸步不讓；民主自由、堅守不退」的保家衛國決心。根據總統府釋出的視導影片，蔡總統視導的是愛國者三型飛彈發射架操作演練。

在當今各型防空飛彈系統中，愛國者以突出作戰效能深受肯定。目前愛國者飛彈最新型號為PAC-3（愛國者三型），採取「碰撞擊殺」技術（hit-to-kill），屬長程、全高度、全天候空防系統，主要用於反制戰術彈道飛彈、巡弋飛彈與各種先進戰機。