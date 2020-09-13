聯合國肯定WHO防疫領導地位！169國壓倒性通過決議案　美投反對票

▲WHO在疫情中的領導地位深獲大部分國家肯定。（圖／路透）

文／中央社聯合國總部紐約11日綜合外電報導

聯合國今天以壓倒性票數通過一項對抗疫情的決議案，但美國和以色列都投下反對票，這項「全面協調反應」決議案內容包括肯定世界衛生組織在疫情中扮演的領導地位。

聯合國193個成員今天以169票贊成2票反對，通過這項從5月磋商迄今的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）決議案，烏克蘭和匈牙利都棄權。這項綜合決議案涵蓋疫情各層面，「肯定世界衛生組織（WHO）的關鍵領導地位，以及聯合國系統在推動和協調全球對疫情全面性回應的基本角色。」

美國今年春天宣布退出WHO，華府指控WHO處理疫情不當，延誤發布全球警示。

聯合國這項決議「呼籲國際加強團結合作以控制、減輕和擊敗疫情，以及相關衝擊」。

這項決議支持聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）3月呼籲交戰的國家停火，共同團結對抗疫情，但這項呼籲並未獲得太多回應。

這項決議也呼籲「緊急移除不公平的障礙」，以利取得抗疫物資。這些不公平的障礙指的是制裁措施。

這項決議還要求各國維持糧食和農業供應鏈，並鼓勵同步的經濟復甦策略，以促進永續發展和對抗氣候變遷。