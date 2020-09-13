謝金河爆：台灣還有2位低調「千億富豪」　對台灣貢獻很大

▲謝金河臉書介紹了兩位低調的台灣千億富豪。（圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河12日在臉書透露，在台灣還有2位低調的「千億富豪」很少被人提及，這兩位富豪分別是「松瀚科技」董事長陳賢哲，以及「漢民科技」董事長黃民奇，「他們可說是最低調的千億富豪」。

謝金河指出，在台灣，大家想到的富豪一定是鴻海的郭董，旺旺的蔡衍明，或者是富邦的蔡家，但是這兩年，新經濟浪潮奔馳，不知不覺中有很多科技新貴被推到浪頭上，這當中，松瀚科技董事長陳賢哲及漢民科技的黃民奇，很少被人提及，但他們可說是最低調的千億富豪。

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謝金河說，今年在疫情中獨領風潮的辦公室視訊會議軟體的Zoom，股價從59.94漲到478美元，媒體都大篇幅報導投資Zoom8.5%的李嘉誠是創辦人袁征外的最大贏家。其實，松瀚科技董事長陳賢哲個人投資公司Digital Mobile Venture就持有Zoom9.3%，比李嘉誠8.5%還多，但媒體很少提到陳賢哲這個人。

謝金河根據報載資料指出，陳賢哲投資Zoom，是因為Digital Mobile Venture是Telenav的大股東，Telenav的執行長金海平一起跟袁征踢足球，被他的拼勁感動，於是在Zoom創立之初就加碼投資，Zoom市值一度超過一千七百億美元，如今也有1089億美元，如果股票都沒有賣，現在市值約100億美元。

謝金河翻閱資料顯示，Digital Mobile在3月賣了1300萬股，現在仍有1345萬股，市值約51億美元，如果陳賢哲是Digital Mobile的大股東，現在身價應在千億台幣以上，「和他一起打球的球友告訴我，陳賢哲的身價比千億還要多很多。我曾約他專訪，但他低調不受訪」。

謝金河再提到黃民奇是「台灣半導體設備領航人」，當年漢微科以1000億賣給ASML，黃民奇個人至少進帳300億以上，這些年，他和ASML合作無間，在半導體先進製程打遍天下無敵手，他是半導體設備業奇才，身價老早就突破千億元。這次ASML把研發及人才培訓基地放在南科，黃民奇對台灣貢獻很大，「這位交大高才生才華洋溢，經常彈彈唱唱，是半導體產業的怪才」。

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