　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

「鼓動」祈福的共振力量　優人神鼓在高雄靜思堂響起《金剛心》

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼2020年9月12日晚上，國際知名藝文表演團體優人神鼓在高雄慈濟靜思堂的「感恩祈福·善念共振」祈福會（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

〈金剛音聲〉、〈金剛王寶劍〉、〈探竿影葉〉、〈渡河〉、〈踞地獅子吼〉、〈持劍之心〉、〈吉祥舞〉，2020年9月12日晚上，國際知名藝文表演團體優人神鼓在高雄慈濟靜思堂的「感恩祈福·善念共振」祈福會中，透過武術、擊鼓、劇場、舞蹈及音樂的演出，傳遞安定、正向、祝福的共振力量。

由高雄市文化局指導、慈濟慈善事業基金會邀約優人神鼓以《金剛心》祈福公演，9月12日晚上7時在高雄靜思堂講經堂登場。

祈福會也邀約軍、警、消、外交部、移民署、郵局、醫護人員等防疫英雄出席，另外當地立委、市議員，還有高雄市政府團隊、各方仕紳等蒞臨出席，活動尾聲全體一起祈福，向防疫英雄感恩、為天下萬物祈福。

▲▼2020年9月12日晚上，國際知名藝文表演團體優人神鼓在高雄慈濟靜思堂的「感恩祈福·善念共振」祈福會（圖／慈濟基金會提供）

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文特別感恩各界的參與，顏博文執行長表示，台灣這次防疫的成績有成，真的要感恩防疫英雄，也要感恩所有民眾的配合，疫情發生後，慈濟基金會職工不分日夜結合全球慈濟志工調度防疫物資，後續仍會持續進行援助工作。

高雄市政府團隊也蒞臨出席，民政局閻青智局長代表陳其邁市長上台感謝所有高雄鄉親對市政工作的幫助，閻青智表示，全球疫情還在蔓延，雖然台灣相對安全，但難免民眾心裡還是會擔心。

閻青智提到，感恩慈濟邀約優人神鼓舉辦這個祈福晚會，我相信一定會達到振奮人心、安定社會的效果。

▲▼2020年9月12日晚上，國際知名藝文表演團體優人神鼓在高雄慈濟靜思堂的「感恩祈福·善念共振」祈福會（圖／慈濟基金會提供）

高雄市文化局蔡秀玉副局長感恩慈濟在吉祥月舉辦這個活動，讓大家的身心靈達到平靜，優人神鼓的表演融合藝術、武術、舞蹈等的演出，享譽國際，我們今天很感恩能看到國際級的演出。

《金剛心》象徵一個人孤獨地面對自我時，向蒼天發出最深的問。面對自己內在最深的未知時，擊鼓，讓鼓聲如棒喝，在棒起、棒落間探討生命的起落與幻滅。

「那天，我坐著，就只是坐著，眼前出現一片光，我不知所措；我看見我，許多的我。」優人們一句句唸著的這段，來自優人神鼓創辦人劉若瑀某一次閉關後，寫下的覺知。

▲▼2020年9月12日晚上，國際知名藝文表演團體優人神鼓在高雄慈濟靜思堂的「感恩祈福·善念共振」祈福會（圖／慈濟基金會提供）

《金剛心》共分為七個曲目：〈金剛音聲〉、〈金剛王寶劍〉、〈探竿影葉〉、〈渡河〉、〈踞地獅子吼〉、〈持劍之心〉、〈吉祥舞〉，創作構想來自臨濟禪師的四句偈語：「一棒如金剛王寶劍，一棒如撥草尋蛇，一棒如踞地獅子吼，一棒不作一棒用。」也是《金剛心》的主要內容。

這一場集藝術、人文、祈願，傳遞安定、正向、祝福力量的「感恩祈福·善念共振」祈福會，在透過鼓聲、眾人聲傳唱的祈禱聲中，圓滿結束。

▲▼2020年9月12日晚上，國際知名藝文表演團體優人神鼓在高雄慈濟靜思堂的「感恩祈福·善念共振」祈福會（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
在陸從事醫療業！高雄女居檢第13天身亡　初步檢驗出爐
指甲月牙不明顯是生病？　醫曝「透明小皮」才是關鍵：千萬別刮
喪偶不到1年…她與老公麻吉「狂上摩鐵激戰」　正宮心碎發聲
周揚青生日「爸送整棟豪宅」！知道她喜歡…再加星空電影院
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

「鼓動」祈福的共振力量　優人神鼓在高雄靜思堂響起《金剛心》

瘋電影／教會　只有愛能化解仇恨　

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

休旅車卡位...香蕉攤商怒放大絕　生意照做！網一看驚：有靈車FU

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

「鼓動」祈福的共振力量　優人神鼓在高雄靜思堂響起《金剛心》

瘋電影／教會　只有愛能化解仇恨　

2020桃園地景藝術節以「構築城市」為主題　創作28組藝術作品

蔡瑞雪公開川字腹肌！　鏡頭前秀火辣曲線…貓咪貼圖沒遮好「深溝洩漏」

蕭敬騰「快閃內湖Costco」民眾擠爆　無預警突擊原因曝光！

快訊／在陸從事醫療業！高雄女居家檢疫第13天身亡　初步檢驗出爐

歡慶99體育節「運動嘉年華」熱鬧登場　 黃偉哲與大小朋友同樂

企聯女壘／台產二號先發找到定位　蔡珈蓁揮別低潮擁抱學姊心態

快訊／今彩539「12天開11注」頭獎！桃園1注獨得

2020麻豆文旦節「柚」見熱潮　黃偉哲揪買台南好柚慶中秋

雞排妹目測「罩杯尺寸」神準！　3關鍵拆穿升級魔術…網：好強

姐妹淘陪金髮正妹打電話求復合　男友嗆爆：妳跟我爸打砲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

名家熱門新聞

只有愛能化解仇恨　

墾丁陰陽交界處藏「五行八卦陣」

小生：3招判斷男人對妳超有意思

優人神鼓在高雄靜思堂響起《金剛心》

7道超下飯的絞肉料理

夢到貓咪代表什麼意思呢？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

落健生髮水的效果及風險

豬頭、豬腦、豬大腸

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

超市火鍋肉片變出5道美味料理

最愛卻愛不到和對自己最好者選誰

不要讓報Paper成為沈重的負擔

更多熱門

相關新聞

臺北市府首長體驗「行動環保教育車」闖關

臺北市府首長體驗「行動環保教育車」闖關

9月8日臺北市政府市政會議提早結束，市長柯文哲帶著部份市府團隊首長輕鬆的步行到臺北市最熱鬧的香堤大道。市府團隊首長一行人特別到香堤大道一遊，就是要搶先參與最近超級熱門的慈濟「行動環保教育車」的親身體驗。

陳文茜琴音在關渡譜下大愛旋律

陳文茜琴音在關渡譜下大愛旋律

藝術進區「優人神鼓」開幕表演登場

藝術進區「優人神鼓」開幕表演登場

關鍵字：

慈濟優人神鼓金剛心

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／蒜頭飆天價兇手抓到了！無良商囤150公噸海削

即／失聯1天！成大男學生陳屍「化工系館頂樓」

澎恰恰宣布破產「欠錢的人全都裝死」

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」

重機隧道裡停下求別逼車　慘遭開罰2萬4

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

實測168斷食法！只花2週肥肚「炸出馬甲線」　網紅不藏私秘訣公開

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

玖壹壹早上9:11分無預警蘭嶼港邊開唱　唱跳新歌《LOCAL》直接催落去！！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面