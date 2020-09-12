「鼓動」祈福的共振力量　優人神鼓在高雄靜思堂響起《金剛心》

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

〈金剛音聲〉、〈金剛王寶劍〉、〈探竿影葉〉、〈渡河〉、〈踞地獅子吼〉、〈持劍之心〉、〈吉祥舞〉，2020年9月12日晚上，國際知名藝文表演團體優人神鼓在高雄慈濟靜思堂的「感恩祈福·善念共振」祈福會中，透過武術、擊鼓、劇場、舞蹈及音樂的演出，傳遞安定、正向、祝福的共振力量。

由高雄市文化局指導、慈濟慈善事業基金會邀約優人神鼓以《金剛心》祈福公演，9月12日晚上7時在高雄靜思堂講經堂登場。

祈福會也邀約軍、警、消、外交部、移民署、郵局、醫護人員等防疫英雄出席，另外當地立委、市議員，還有高雄市政府團隊、各方仕紳等蒞臨出席，活動尾聲全體一起祈福，向防疫英雄感恩、為天下萬物祈福。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文特別感恩各界的參與，顏博文執行長表示，台灣這次防疫的成績有成，真的要感恩防疫英雄，也要感恩所有民眾的配合，疫情發生後，慈濟基金會職工不分日夜結合全球慈濟志工調度防疫物資，後續仍會持續進行援助工作。

高雄市政府團隊也蒞臨出席，民政局閻青智局長代表陳其邁市長上台感謝所有高雄鄉親對市政工作的幫助，閻青智表示，全球疫情還在蔓延，雖然台灣相對安全，但難免民眾心裡還是會擔心。

閻青智提到，感恩慈濟邀約優人神鼓舉辦這個祈福晚會，我相信一定會達到振奮人心、安定社會的效果。

高雄市文化局蔡秀玉副局長感恩慈濟在吉祥月舉辦這個活動，讓大家的身心靈達到平靜，優人神鼓的表演融合藝術、武術、舞蹈等的演出，享譽國際，我們今天很感恩能看到國際級的演出。

《金剛心》象徵一個人孤獨地面對自我時，向蒼天發出最深的問。面對自己內在最深的未知時，擊鼓，讓鼓聲如棒喝，在棒起、棒落間探討生命的起落與幻滅。

「那天，我坐著，就只是坐著，眼前出現一片光，我不知所措；我看見我，許多的我。」優人們一句句唸著的這段，來自優人神鼓創辦人劉若瑀某一次閉關後，寫下的覺知。

《金剛心》共分為七個曲目：〈金剛音聲〉、〈金剛王寶劍〉、〈探竿影葉〉、〈渡河〉、〈踞地獅子吼〉、〈持劍之心〉、〈吉祥舞〉，創作構想來自臨濟禪師的四句偈語：「一棒如金剛王寶劍，一棒如撥草尋蛇，一棒如踞地獅子吼，一棒不作一棒用。」也是《金剛心》的主要內容。

這一場集藝術、人文、祈願，傳遞安定、正向、祝福力量的「感恩祈福·善念共振」祈福會，在透過鼓聲、眾人聲傳唱的祈禱聲中，圓滿結束。