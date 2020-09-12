凱基銀推短期低利優惠貸款　利率最低1.5%　借萬元日息不到1元

▲凱基銀推「速還金」貸款，1.5%低利支應開學支出。（圖／凱基銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

大專院校陸續開學，學生準備新學期的學雜費、補習費、在學生活住宿費等等龐大的支出費用，成為家長沉重的負擔。凱基銀行的短期貸款「速還金」提供另一個更彈性、划算的選擇，現在申辦免開辦費、申辦快速且不需綁約，可隨時借還，首次提領後30天內，還可享1.5%低利優惠，等於每動用一萬元，每日利息不到1元，還款後即恢復可用額度，可作為彈性的備用錢包，讓資金更靈活運用。

凱基銀行消費金融處副總經理李吉彬表示，民眾面對臨時性大額支出，手上現金不足時，若是選擇信用卡最低應繳或是預借現金的方式，未於首月或期限內繳清借款，後續循環利息等計息方式容易造成還款負擔。

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若選擇一般銀行信貸，則需要先繳納5000到9000元高額的開辦費，一旦撥款就開始計算利息，即使有錢能夠一次全部還款，受限於合約中約定一至二年內不能提前還款的綁約限制，不僅無法提前還清，還會被收取3~4%的違約金。

觀察到一般信貸難以支應民眾短期應急的需求，凱基銀行推出「速還金」信貸，提供一個可隨時借還的額度，且不需綁約。

凱基銀舉例，手頭較為吃緊的父母若擁有「速還金」備用錢包，就可因應所須分別動用金額繳納學雜費、補習費，等到發薪水或領到中秋節獎金時，即可隨時彈性還款，利息以實際動用天數來計算，比起使用信用卡及一般信貸更為彈性省利，對短期資金需求者相當划算，尤其還款後，該備用金額度又恢復備用狀態，可作為未來隨時家庭應急之用。