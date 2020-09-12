蘋果期貨選擇權掀交易狂熱！　散戶把當沖當樂透在玩

▲蘋果期貨選擇權掀起當沖交易狂熱。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

據《彭博》數據顯示，週五履約價格為120美元的蘋果看漲，週四期貨選擇權成交近20萬張，成為當天最狂熱的選擇權。合約的價格周四暴跌超過87％，收在113.49美元，但交易量卻暴增，遠低於履約價，儘管交易爆出大量，該選擇權的未平倉僅增加約1萬口，顯示絕大多數的交易量是在當天掛單的交易。

野村證券的 Charlie McElligott 表示，這種選擇權的瘋狂交易，意味著有許多人在做當沖買賣。理論上來說，散戶投資者湧入大盤技術期權，會加劇股票看漲的反饋循環，而交易商被迫透過購買相同的股票來進行對沖來避險。

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這週美國科技股暴跌，股市動能也隨之瓦解，然而蘋果和其他熱門股票的看漲需求不減，可見即便本周那斯達克指數下跌5％，散戶們仍越挫越勇。野村證券跨資產策略師 McElligott 表示，若將蘋果期貨選擇交易視為指標，散戶們仍扮演關鍵要角。

此外，交易商拉抬價格的 short-gamma 避險策略，可能會加劇相反方向的走勢，當股票下跌時，做市商可能會以更快的速度撤銷對沖期權，那會引發更多損失。瑞銀集團表示，平倉看漲的過程將會是一個動蕩的過程。

Susquehanna 衍生品策略師 Chris Murphy 指出，散戶看來並未因此而被嚇阻，這並非風險很高的選擇權，一天內到期，且只有0.11美元，而對買方最大損失是所支付的價格。

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