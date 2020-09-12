一銀數位帳戶　7歲以上的未成年人也可開戶

▲第一銀行的iLEO數位帳戶。（圖／第一銀行提供）

記者吳靜君／台北報導

為搶攻年輕族群數位金融市場，第一銀行「iLEO數位帳戶」自去（2019）年4月上市以來已超過34萬用戶，獲得年輕人的青睞與迴響；為了擴大數位帳戶的運用，一銀表示，iLEO數位帳戶正式開放給7歲以上領有身分證的未成年者可以線上開戶。

第一銀行表示，隨著數位服務的普及，具數位金融需求的客群年齡層不斷降低，為方便年輕族群建立收支觀念、累積理財經驗，第一銀行推出iLEO數位帳戶「未成年線上開戶」服務， 符合7歲以上並領有中華民國國民身分證之客戶，即可線上申辦iLEO數位帳戶。

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第一銀行表示，目前推出的未成年線上開戶服務，申請方式可不受時間及空間限制，家長僅需協助未成年子女線上輸入申請資料，經法定代理人同步身分驗證後，即可完成開戶作業，大幅縮短開戶等候時間及繁瑣流程。

因應金管會鬆綁開辦數位帳戶申辦對象，第一銀行致力規劃創新金融服務。除甫推出「iLEO數位帳戶」即交出亮眼成績，自去年4月至今已開戶數已經超過34萬戶，躍進數位帳戶市場前五大，更於2020年8月推出「iLEO獨資企業數位帳戶」，提供事業繁忙的獨資企業主更便捷的開戶管道，以行動力挺小微企業發展。而本月份推出的「未成年線上開戶」服務，不僅滿足多元客群的需求，也同時擴增數位帳戶多元應用場景，更是業界首家同時提供成年人、未成年人、獨資企業戶等全方位線上開戶服務的銀行。

除此之外，第一銀行也加碼相關優惠，除現行12萬元內1.2%高利活存、每月跨行轉帳手續費免費10次、跨行提款免費5次優惠，若搭配近期與「Money錢」聯手推出的「夢想存錢計畫」，更提供個人戶使用者搭配iLEO數位帳戶享最高72萬元內1.2%優惠利率；另，若使用「第一金證券e鍵開戶」APP設定iLEO數位帳戶為證券交割戶，還可享電子交易優惠手續費及獲得諸多好禮，讓民眾透過iLEO小錢變大錢。