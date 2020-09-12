她打開信箱驚見「穿越時空明信片」！　一看郵戳…100年前就寄出

▲美國密西根州30歲女子基琪（Brittany Keech）收到100年前的明信片。（圖／翻攝臉書社團Positively Belding）

記者吳美依／編譯

美國密西根州貝爾丁（Belding）的30歲女子基琪（Brittany Keech）8日打開信箱，赫然發現一張老舊的明信片。她一開始沒有想太多，忙著繼續照顧孩子、處理家務，之後仔細研究，才驚訝地發現，郵戳日期寫著「1920年10月29日」，距離現在已經過了100年。

根據CNN，明信片有著萬聖節主題圖案，貼著一張華盛頓的1分錢郵票，內文使用工整的草書書寫，墨水已經褪色，而模糊的郵戳似乎寫著維吉尼亞州詹姆斯鎮（Jamestown），但被某種貼紙蓋住了。

基琪當下心想，「收到明信片很奇怪，因為現在沒有人會寄明信片了」，未料最後卻有如此驚人的發現。她指出，雖然明信片上寫著自家地址，但收件人是一位名叫「羅伊．麥昆」（Roy McQueen）的人，寄件者署名則是弗羅西．伯吉斯（Flossie Burgess）。

明信片內文寫道，「親愛的表兄弟們，希望你們一切安好。我們過得還不錯，但母親的膝蓋很糟糕。這裡真的是太冷了。我才剛上完歷史課，很快就要睡了……希望爺爺奶奶一切都好，別忘了寫信給我們，羅伊還沒有補好他的褲子呢！」

雖然基琪不清楚明信片延遲的原因，但也在臉書上分享照片，希望能夠借助網路力量，找到寄件者的親友，歸還信件，「我認識了兩位很棒的女士，她們正在協助我研究族譜」，還有一些人在留言區提供老舊文件，協助解開謎團。她透露，大家很有可能已經找到線索。

郵政署發言人表示，在大部分情況中，類似事件並非信件被寄丟又找回，而是「可以在跳蚤市場、骨董店甚至網路上買到的老舊信件與明信片重新進入我們的系統」，只要寫著可以投遞的地址與郵資，郵政署就能夠使命必達。

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