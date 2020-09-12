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台灣國際醫療展10月虛實整合登場　線上共200家業者參與

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▲▼外貿協會秘書長葉明水。（圖／貿協提供）

▲外貿協會秘書長葉明水。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會指出，2020年「台灣國際醫療暨健康照護展(Medical Taiwan)」即將在10月15日至17日在台北南港展覽二館舉辦，另外，除了原有實體展之外，另增設線上虛擬展(Medical Taiwan Virtual)，以3D虛擬攤位將實體展品延伸至網路世界，揭開虛實整合的後疫情時代展覽商機。

外貿協會秘書長葉明水表示，台灣國際醫療展是醫療器材及醫療服務最國際的展示平台，今年展覽一大亮點是打造全臺最大的口罩供應鏈的展示場，口罩國家隊的成員如中衛、華新、台灣康匠、台灣舒潔將齊聚展出，不織布公會也籌組「口罩防疫供應鏈專館」，集結包含口罩製造機台、原料到成品的展出，因此展覽中不但可以看到全臺最豐富的口罩產品線展示，也將呈現完整的口罩供應鏈解決方案。

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貿協表示，今年展覽採雙軌並行，兼具實體與線上展示，線上展共200家廠商超過700件產品，並辦理「視訊採購洽談會」與「買主線上看展Buyer’s Live Tour」活動，藉由直播採訪參展廠商，使買主可深入獲得產品資訊。

貿協說，台灣國際醫療暨健康照護展於本年10月15日至17日在台北南港展覽二館舉辦，搭配多項線上活動協助業者持續接軌國際，將舉辦2場「智慧醫療國際趨勢論壇」，邀請到行政院政委唐鳳、前副總統陳建仁、衛福部部長陳時中及業界人士，一同探討跨界醫療及後疫情時代的挑戰與機會，各位業者可至官網登記參觀。
 

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