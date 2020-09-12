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3大爛攤背鍋！貨幣政策急速擴張　才是安倍掛冠求去真相

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▲▼日本首相安倍晉三宣布將辭去首相職務。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三宣布辭去首相職務。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲近日發表《安倍何必絕裾掛冠？》一文評論表示，以CEO的角度來看，三大爛攤並非造成離去的大問題；反而日本資產負債擴張、大量購買政府公債和ETF與貨幣供給等才是安倍的最大精神壓力。

日本安倍晉三以宿疾惡化避免身體健康影響國家運轉宣布辭職，這是安倍第二次辭去辭去首相之職，安倍離開後對於日本的影響也是日本社會評論的焦點，有評論認為日本有三大爛攤造成安倍掛冠求去。

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三大爛攤為：一，美國日日想在日本部署中程導彈以制衡中俄的國防情勢問題；二，經濟長期萎縮，原本期待透過奧運能注入活水，卻碰上新冠肺炎（COVID-19）使場館維護費宣傳費等如潑出去的水難以回收；三，最後是安倍在任內積極修憲，在歷史和領土問題上與中國大陸、韓國鬧得不可開交，導致民粹主義起、社會分裂。

三大爛攤　未大到讓CEO想辭職

這三大爛攤的確內憂外患，造成安倍的壓力，但是如以CEO的角度來看，似乎又不那麼嚴重，以中程導彈問題來說，有如支付保護費，只是營運成本之一，真的會影響一個CEO的去留？長期經濟萎縮、整體大環境不好的氛圍下，又有多少大公司的CEO會陰前景不明而辭去職位？修憲問題就如同修正章程，不免會得罪老臣，但組織間的派系問題又何曾大到動搖CEO之位。

更何況經濟學人雜誌更在封面故事推崇安倍的政績肯定其對後繼者的影響，那又何必絕裾掛冠？是見好就收嗎？

▲▼台北經營管理學院12日舉辦「不景氣對台商的影響與對策論壇」，陳冲以「當前政經情勢對企業的影響與對策」為題，進行專題演講。（圖／記者陳政錄攝）

▲行政院前院長陳冲。（圖／記者陳政錄攝）

但是若從近十年日本央行的資產負債表結構觀察，或許可了解安倍為何掛冠求去。2008年一月，金融海嘯初起，日本央行總資產約113兆日圓，其中買入國家公債約70.4兆日圓，竟佔總資產62.25%，但這還不算嚴重。金融海嘯發生後，各國政府為挽救經濟紛紛實行貨幣寬鬆政策，日本央行亦不惶多讓，增購日本公債，將每年買斷日本公債額度增至21.6兆日圓，此時央行總資產已達122.4兆日圓，短短兩年增幅近9%。

日資產負債、大量購買公債+ETF、債務比重　急速上升

2012年12月安倍上任，採取無限制貨幣寬鬆政策，直至今年疫情影響，各國無不擴大央行資產負債表，刺激經濟，據日本央行今年8月底的資料，日本央行總資產達682.9兆日圓，是金融海嘯前的六倍，其中持有國家公債數占資產比例幾近80%。除了購入公債外，日本相較於其他各國的貨幣政策還多了項「購入指數股票型基金(ETF)」，今年8月ETF數總計達33.9兆，占總資產4.96%，若2011年才開始有ETF購入的紀錄，可說短短幾年內就成長了五倍；與兩年前（2018年9月）安倍第三次連任時比較，超過50%的漲幅，這些數據，相信即使經驗老練如安倍，也會坐立不安。

除此之外，從債務占GDP的比例來看，日本自1990年代起即逐年升高，在2000年時突破100%，2009年金融海嘯時已達158.87%，較前一年（2008）增長近19%，近年來，則一直維持在200%左右的水平，幾乎是美國的兩倍。日本貨幣供給量的走勢近二、三十年來亦逐年成長，根據最新統計數字，日本央行2020年7月份代表性指標M3(現金+存款+準貨幣+CD)較2019年同月大增6.5%至1452.7兆日圓，金額及漲幅雙雙創2004年4月開始進行統計以來新高紀錄。

陳冲認為，比起夾在美中之間要不要部署導彈？東京奧運是否續辦？恐怕不是讓CEO最緊張的事。央行資產負債表膨脹六倍，ETF從無到有成長五倍，債務占GDP比例增加幾乎兩倍，日本又不像美國有印鈔票的特權，這種精神壓力或許才是讓安倍大腸炎反覆發作，最終放棄首相之位的慢性因素。

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