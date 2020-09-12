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新鮮人有實習經驗更吃香　專家：這三大產業最熱門！

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▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲面試趣指出，有實習經驗會更加分。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者余弦妙／台北報導

2020年可說是近年來求職季拉得最長的一年，面試趣指出，從數據端觀察，過去的求職準備高峰期，都會是農曆年後的年後轉職潮，以及七八月的畢業季，但今年卻不一樣，從年後轉職潮就一路高峰延續到現在，以 2019 年的數據跟今年相比，上半年的瀏覽總次數已比去年整整高出兩倍以上。

面對充滿不確定性的求職市場，面試趣建議，準新鮮人別太絕望，現在就開始準備就業，從實習下手就能幫自己搶得先機！

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面試趣表示，從求職者的面試心得內容可觀察到，近年越來越多企業開出實習職缺，且實習並非停留在過去大家既定印象中的「學皮毛」、「打雜」，許多有遠瞻性公司，開始將實習當作是培育人才的一部分，會依據不同的專業領域提供實習機會，讓實習生參與在各個面向。

經面試趣數據統計得出，「多媒體相關」、「電腦軟體服務業」、「銀行業」此三類為實習機會最多的產業。以台灣微軟為例，它針對行銷、產品、技術、研發以及行政這五種類別開出實習機會，且是長達一年的實習計畫，不只有微軟，還有許多公司都有這類的機會。

最後，面試趣也提到，實習可讓自己累積實力，了解怎麼準備面試、怎麼在工作中學習及表現...等等，對日後的求職有著一定的正向加分，因此，用積極的態度準備求職、面試才是真正有效的做法。
 

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