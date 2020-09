911恐攻19週年…阿富汗與塔利班首度和談！蓬佩奧出席開幕式

▲阿富汗政府與塔利班在卡達進行首度和談。(圖/路透)



文/中央社

歷經數個月的延宕,阿富汗政府與民兵組織塔利班(Taliban)的首次和平談判將於今天在波斯灣國家卡達首都杜哈登場。

英國廣播公司(BBC)與法新社報導,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)飛往杜哈參加和談開幕式,並稱這是歷史性會談。

蓬佩奧表示,兩邊必須具體指出「如何讓阿富汗邁向減少暴力,實現阿富汗人民的訴求:和諧的阿富汗及一個反映出國家已走出戰爭的政府」。

尋求在11月大選連任的美國總統川普一直努力想結束這場美國所捲入、時間最長的對外戰事,並希望明年底前所有外國部隊都能撤出阿富汗。

Good to be in Doha for important Afghanistan peace negotiations. The people of Afghanistan deserve a country that isn't at war, and we are here to support them in building a roadmap to a peaceful future. pic.twitter.com/fdwo8x0gwE