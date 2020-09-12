911恐攻19週年…阿富汗與塔利班首度和談！蓬佩奧出席開幕式

▲阿富汗政府與塔利班在卡達進行首度和談。（圖／路透）



文／中央社

歷經數個月的延宕，阿富汗政府與民兵組織塔利班（Taliban）的首次和平談判將於今天在波斯灣國家卡達首都杜哈登場。

英國廣播公司（BBC）與法新社報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）飛往杜哈參加和談開幕式，並稱這是歷史性會談。

蓬佩奧表示，兩邊必須具體指出「如何讓阿富汗邁向減少暴力，實現阿富汗人民的訴求：和諧的阿富汗及一個反映出國家已走出戰爭的政府」。

尋求在11月大選連任的美國總統川普一直努力想結束這場美國所捲入、時間最長的對外戰事，並希望明年底前所有外國部隊都能撤出阿富汗。

Good to be in Doha for important Afghanistan peace negotiations. The people of Afghanistan deserve a country that isn't at war, and we are here to support them in building a roadmap to a peaceful future. pic.twitter.com/fdwo8x0gwE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 11, 2020

原本在美國與塔利班今年2月達成安全協議後，阿富汗政府與塔利班的會談就該啟動，但雙方因爭議性的換俘沒有共識而推遲，儘管阿富汗已讓國內歷經40年的戰事暫歇，但仍不時傳出暴力情事。

阿富汗高層的代表團昨天離開首都喀布爾前往杜哈，正好是美國遭逢911恐攻19週年的日子；當年美國因遭恐攻而揮師阿富汗，推翻包庇蓋達組織（Al-Queda）首腦賓拉登（Osama bin Laden）的塔利班政權。

在最後一批6名俘虜獲釋後，塔利班10日證實將出席會談。這是塔利班首次與阿富汗政府代表直接談判，塔利班此前拒絕與阿富汗政府會談，稱對方是美國傀儡，沒有實權。

塔利班與阿富汗政府雙方的目標都是達成政治和解、終止1979年前蘇聯入侵後，阿富汗數十年來的戰事與衝突。但要談成一個全面性的和平協議恐需費時多年，將取決於雙方彌合彼此對國家前途歧見的意願。

不過這場談判對塔利班也是挑戰，因為他們也有責任要為國家提出一套可行的政治前景計畫。到目前為止他們的主張都很模糊，只說希望能有一個兼顧包容的「伊斯蘭政府」

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