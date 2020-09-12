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憂未來「疫苗無效」！　MIT生物學家：新冠病毒來自實驗室外洩

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲MIT分子生物學家認為，新冠病毒起源於實驗室，可能因意外而外洩。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

新冠病毒（Covid-19）起源至今不明，哈佛大學與麻省理工學院（MIT）博勞德研究所（Broad Institute）的分子生物學家艾琳娜．陳（Alina Chan）研究指出，新冠病毒比較可能來自實驗室外洩。但她也提到，如果此理論為真，各界目前積極開發的疫苗可能無法應付未來爆發的另一波疫情。

根據《波士頓雜誌》（Boston Magazine），SARS相關研究指出，原始宿主果子狸與人類病例的病毒基因組出現許多變異。但是，最近的研究卻發現，新冠病毒具有驚人的穩定性，儘管經過數兆次複製，卻仍幾乎一模一樣，似乎已經非常適應人體。艾琳娜認為這一點非常不合理，試圖提出解釋。

第一種可能性是，病毒基因突變成為非常適合入侵人體的型態，但似乎不太合理，因為此種突變對於原始宿主非常不利。第二種可能性是，病毒早在人類之間傳播好幾個月，只是沒被發現，但這也站不住腳，因為中國官員不太可能全無發現，即使先前疏忽，事後也可以透過樣本追蹤早期病毒蹤跡，卻沒有任何發現。

▲新冠肺炎,武漢肺炎,新冠病毒,中國。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情去年底在中國武漢爆發，逐漸蔓延全球。（圖／路透）

艾琳娜排除多種假說之後研判，病毒只有可能是在實驗室裡被製造出來的，而且已經在人體細胞上進行實驗；也就是說，世界衛生組織（WHO）支持的「野味市場理論」是錯誤的。她將此發現撰寫成論文，5月2日在網路上公開，並且積極透過推特推廣，立刻造成轟動。

科學與醫學界一開始都認為該理論可能性極低，也缺乏充足證據，甚至有人直指這個想法很「荒謬」，但是隨著越來越多研究與證據浮現，越來越多人認為艾琳娜可能是對的。

▲▼新冠病毒疫苗。（圖／路透）

▲艾琳娜指出，如果新冠病毒真的來自實驗室，現在開發的疫苗可能無法預防未來爆發的疫情。（圖／路透）

艾琳娜現在一方面持續基因治療法的計畫，另一方面開發一款追蹤病毒基因組的線上工具。此外，也有越來越多科學家找上她，一起討論研究與發現，試圖找出病毒起源，避免未來疫情再度爆發。

但是，艾琳娜指出，如果此理論屬實，病毒可能已經長時間在實驗室經歷混合、搭配的試驗，萬一未來再度爆發疫情，「這些病毒之間的差異可能如此之大，以至於我們的疫苗全都無法有所作用」。但她也說，無論如何，「我們都必須找到它的來源並且消滅它」。

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