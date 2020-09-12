美國檢方起訴「暗殺金正男」4名北韓籍嫌犯！包括中興通訊前員工

▲北韓前領導人金正日之子金正男，疑被胞弟金正恩下令毒殺。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的同父異母胞兄金正男（김정남）於2017年2月13日在馬來西亞吉隆坡國際機場2航廈遇刺身亡，美國司法部當地時間11日表示，將以違反對北韓制裁等罪名，起訴涉嫌參與暗殺金正男的4名北韓籍人士。

根據美媒《華盛頓郵報》、《華爾街日報》，華盛頓檢方以上述罪名起訴北韓籍男子李正哲（리정철，音譯）、女兒李俞京（리유경，音譯）、馬來西亞籍男子Gan Chee Lim、中國跨國科技公司「中興通訊」（ZTE）北韓籍前員工等人。

報導指出，李正哲父女倆2015年涉嫌與Gan Chee Lim共同成立空殼公司，透過美元非法交易，幫助北韓籍顧客購買物資。美國司法部表示，「當資金流向北韓、提供北韓好處，導致成為制裁北韓時的不穩定因素，皆算違反美國針對北韓所下達的制裁令。」

▲北韓籍男子李正哲，疑參與毒殺金正男一案。（圖／達志影像／美聯社）

李正哲2017年涉嫌參與在馬來西亞吉隆坡國際機場毒殺金正男，曾遭當地警方逮捕，出獄後原本被驅逐出境，後來偽造身分，長期在馬來西亞活動；其女兒李俞京則負責為李正哲翻譯。

「中興通訊」北韓籍前員工涉嫌在中國當地成立2間空殼公司，並將中興通訊品牌（ZTE）的手機與其他通訊設備運入北韓，2010至2016年更對北韓匯款約1500萬美元以上的資金。美國檢方研判，該男的妻子也有涉案。

美國檢方已經聲請扣押其部分資金。

據悉，美國川普政府將中興通訊、華為、海康威視等275家中國企業列入貿易黑名單。

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