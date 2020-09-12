怎敢跟台北當姊妹市！布拉格市長：中國很多承諾沒實現…爆上次就被威脅

▲ 捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。（圖／翻攝自臉書／Zdeněk Hřib - primátor Prahy）

文／中央社

日前訪台的捷克首都布拉格市長賀瑞普表示，中國承諾很多事都沒實現，像曾答應大幅投資捷克也沒兌現，非可信賴商業夥伴，且捷克對中國出口額不高，不覺得中國可傷害捷克太多。

賀瑞普（Zdeněk Hřib）日前隨捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團訪台，出席台捷經貿暨投資論壇，訪問國立政治大學、台北市立動物園和國立故宮博物院等，更在媒體見面會自稱「我是台北市民」。

YouTuber「不要鬧Stop Kiddin' Studio」11日推出專訪賀瑞普影片，主持人提問，中國用盡方法打壓台灣，布拉格為何還敢跟台北締結姊妹市，不怕有什麼後果嗎？

賀瑞普表示，台北對布拉格是好夥伴，相比北京，台北與布拉格城市大小較相似，且台北畢竟是在民主體制下，但北京不是。此外，中國外交部長王毅揚言，維特齊訪台將「付出沉重代價」。

賀瑞普表示，他上次訪台時就曾被威脅，後來「什麼事都沒發生」，中國也欺負布拉格愛樂（Prague Philharmonia，PKF）交響樂團並取消演出場次，但布拉格愛樂就到其他亞洲國家巡迴表演，像韓國、日本與台灣。

被問及這次訪台主要目的，賀瑞普說，是要討論布拉格和台北直航，他公元2005年訪台時從維也納轉機，之前就提到希望直航，期盼新冠疫情完全結束後，讓大家可享受直飛航線。

他說，很高興再次訪台，這次參訪意義非凡，相信下次其他歐洲國家官員也能訪台，讓這次參訪變成轉折點。