「環保醫院」基士德力推智慧水務　E化巡檢發威開發多元商機

▲基士德科技董事長謝宏炅。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

定位為「環保醫院」的基士德科技，在大陸市場名列污水處理設備十大品牌，去年在台成立分公司，積極推廣智慧水務，以AIoT雲端管理平台，透過設備賦能及程控智聯設計，以智慧控制遠端控管、設備賦能提高效率，達到E化巡檢等目標，可望成為公司下一階段成長動能。

基士德公司是註冊於英屬開曼群島的投資控股公司，提供服務給可口可樂、富士康等大廠，主要業務包括環保相關的水處理設備研發、製造及銷售業務，並針對污水處理提供專業諮詢與技術服務。

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基士德主管表示，公司打造智慧水務AIoT雲端管理平台，融合設備、環工工藝及智能等核心競爭力，透過設備賦能及程控智聯設計，以智慧控制遠端控管、設備賦能提高效率、預防維護主動示警、智能曝氣節省能耗、精確加藥減少成本、趨勢分析見微知著六大功能，達到設備延壽、操作優化、節能節費與E化巡檢等目標。

「以製造環保設備加上技術服務，是基士德的競爭利基，」基士德主管指出，從售前、售中到售後，基士德以客戶價值最大化的角度，建立不同於同業的商業模式，搶攻環保產業新商機。

依據財報，基士德2020年 8月營收為1.53億元，月增5.92%，年減15.37%，2020年前8月營收為10.4億元，年減18.18%。

展望後市，基士德表示，第三季雖為傳統旺季，但因7月起大陸各省發生大規模澇災，雖至9月已逐漸退散，但因工地重建仍需時間，導致單月約15%交貨被迫延期。水患加上疫情，使前8月業績衰退，然因接單尚稱穩定，不致影響全年營收表現。