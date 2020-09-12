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大學生經濟壓力大　8成學生預計開學後要打工

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▲▼麥當勞成打工族首選企業！攜手1111人力銀行公布最新調查。（圖／記者謝盛帆攝）

▲８成大學生認為自己新學期必須打工。（圖／記者謝盛帆攝）

記者余弦妙／台北報導

九月開學季，也成了打工季，根據yes123求職網針對大學升學打工與生活雙壓調查結果顯示，有將近88%的大學生在接下來的新學期有打工計畫，比例不但略高於去年的87.1%，更創下有史以來新高。

yes123求職網指出，在九月份開學後，46.9%的大專生透露僅有計畫打工、40.8%透露有計畫打工與接家教、以及10.6%透僅有計畫接家教；綜合上述數據，因此合計有87.7%「有計畫」在新學期打工，比例不但略高於去年的87.1%，更創下有史以來新高。

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如果選擇「打工」的話，又想要從事幾份工作呢？其中有47.7%想打一份工就好、52.3%則規劃，打兩份(含)以上的工(包含三份、四份、五份以上)。在可複選狀況下，新學期打工的主因則分別為賺生活費(55.1%)、籌學費(53%)、家中有貸款、負債壓力(46.3%)，以及單純想存錢(37.4%)、增加實務經驗(35.8%)。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，顯見有越來越多大學生，必須為了家庭經濟狀況，過著「半工半讀」的生活，特別是碰上疫情年，內外大環境不景氣，導致「開學打工或當家教」意願創新高。

楊宗斌更憂心指出，大專打工族若想兼顧功課，不但有難度，特別是屬於弱勢家庭的學生，甚至可能被迫考慮休學，暫時放下學業，先投入職場來分擔家計，同時大部分可能選擇「非典型就業」模式。

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