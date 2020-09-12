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陌生男遞「飲料」！26歲女5分鐘後直接昏睡...差點被「撿屍」

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▲史蒂芬妮分享自己被下藥、撿屍的過程。（圖／翻攝自抖音／@solooosteph）

實習記者劉雪兒／綜合報導

酒量再好，也有被下藥的風險，特別是女孩子！加拿大26歲史蒂芬妮（Stephanie Tavares）近日分享自己差點被下藥「撿屍」的經歷，幸好當時身邊有信任的女性朋友，才沒有落入「魔掌」。她上傳影片呼籲所有女性外出須謹慎，必須時時刻刻保護好自己。

根據英國《每日郵報》報導，史蒂芬妮表示，去年某個晚上和一名女性朋友到酒吧喝酒，期間突然有2名陌生男子前來搭訕，男子遞給她和朋友各一杯飲料，她也大方的接過對方遞來的「飲料」，不過她的友人沒有喝。沒想到5分鐘之後，史蒂芬妮竟整個人倒地昏睡過去。

▲史蒂芬妮被下藥5分鐘後，直接倒地昏睡。（圖／翻攝自抖音／@solooosteph）

幸好一旁的友人當時並沒有喝下這杯飲料，才沒有當場被撿屍。當下她被朋友帶離現場，攙扶到樓下。恐怖的是，那2名男子似乎不肯罷休，還一直尾隨著她們長達15分鐘，直到另外兩名認識的男性朋友前來救場，才終於擺脫了陌生男子的糾纏。

史蒂芬妮隔天清醒之後，才意識到自己被下藥了，於是在抖音拍攝了一段影片，呼籲所有女性出門必須好好保護好自己，因為遭到性侵只是一瞬間的事情。影片也得到了非常多正面的迴響，不過也有網友批評說，她本來就不應該接受陌生人的飲料，而史蒂芬妮也做了一系列的影片回擊酸民們。

▲史蒂芬妮分享自己被下藥、撿屍的過程。（圖／翻攝自抖音／@solooosteph）▲喝了陌生男子遞來的「飲料」、史蒂芬妮5分鐘後，神智不清倒在地上昏睡。（圖／翻攝自抖音／@solooosteph）

▲史蒂芬妮希望透過這影片，呼籲女孩們出門要注意自身安全。（圖／翻攝自抖音／@solooosteph）

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