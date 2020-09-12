喪偶不到1年…她與老公麻吉「週週上摩鐵」　正宮心碎：白心疼妳

▲羅姓女子的先生過世後，她與前夫好友連姓男子搭上線，2人週週約上摩鐵發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

羅姓女子的老公過世後，她與已逝先生的好友連姓男子搭上線，2人聊天聊著產生情愫，不僅多次相約出遊，甚至開始每週相約上摩鐵2、3次，維持這樣的關係半年之久。連妻知情後相當難受，認為自己曾經心疼羅女、把她視為朋友，換來卻是背叛，氣得提告。法院審結判羅女須賠償正宮40萬元。可上訴。

羅女的丈夫過世後，明知先生的好友連男已為人夫，2018年12月間至2019年7月初竟週週約他上摩鐵至少2次，每回都是連男下班後先將機車停在是大甲媽祖文化大樓，羅女在開車過去載，2人吃點東西發生性交完就返家，期間也曾約去鹿港、南投玩，但沒有過夜。

連男2019年7月9日向妻自承在外偷吃，並於同天與羅女分手。連妻知情所有事情後，崩潰於臉書私訊質問羅女「妳介入我的婚姻還沒怎樣嗎？」、「當你們去開房間時，你們都沒有愧疚心嗎？」並表示自己曾經心疼羅女，把對方當成朋友，沒想到換來的卻只是傷害。但羅女僅回應，「我們已經分開了，他也會好好跟你相處了、抱歉」等語。

法庭上連男表示自己認識羅女7年多，與羅女前夫是朋友，因友人過世2人在網路上聊天，才變的比較親密，之後就開始固定一個禮拜約上摩鐵2、3次，幾乎都是羅女邀約。

台中地院審理時，羅女矢口否認有與連男發生關係，辯稱就算2人一起上摩鐵，也不能等於有發生性行為，喊冤自己遭提告，是因她先前拒絕連男糾纏，對方心生不滿想誣報復所致。

法官勘驗相關錄音檔，發現羅女曾向連男抱怨，「我媽罵我怎麼那麼不檢點」、「她覺得我會帶壞小孩啊」、「我媽把我講的很難聽」等語，從此可見她多次與連男至摩鐵發生關係，且羅母得知後，也認為女婿過世未滿1年女兒就這樣，行為實在不應該，審結認定羅女侵害連妻配偶權明確，衡量雙方財力，判她須賠償40萬元。可上訴。

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