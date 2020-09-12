發票獎項大加碼！增加增開六獎、雲端發票500元　中獎機會多百萬個

▲民眾消費後記得要索取統一發票、也不要亂丟，今年下半年中獎機會多了百萬個（圖／記者劉維榛攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

準備整理發票對獎、小確幸來囉！2020年7-8月期統一發票即將在本月底（9月25日）開獎，財政部已經決定，今年下半年各期統一發票開獎包含7-8月期、9-10月期和11-12月期增開六獎多1組、以及雲端發票專屬獎增加10萬組，總計下半年中獎機會比上半年多百萬個。

目前統一發票開獎包含1000萬特別獎1組、200萬元的特獎1組、以及頭獎至六獎各3組；以及財政部會決定是否要增開六獎，以今年上半年而言，增開六獎為一組；今年下半年若再增加一組，增開六獎則為兩組，整體200元六獎就有五組。

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至於雲端發票專屬獎現行100萬元15組、2000元獎1.5萬組、500元專屬獎50萬組，財政部加碼，下半年統一發票500元專屬獎增開10萬組，500元專屬獎則擴增為60萬組。

而統一發票的獎項，是依據當年度可供發獎的獎金預算以及獎金兌領情形調整與推估，所以下半年各期的統一發票獎項有所調整，以增開1組六獎而言，中獎機會多了97.6萬個、再加上雲端發票專屬獎500元多10萬組，等於中獎機會下半年就增加超過百萬個。

▲使用雲端發票，不僅可以對獎一般獎項特別獎到六獎，還有專屬獎中獎機會（圖／台北國稅局提供）

使用雲端發票與手機APP兌獎 中獎機會更多、又不怕發票弄丟

財政部台北國稅局也表示，為了提高統一發票中獎以及民眾使用雲端發票，今年7-8月期、9-10月期及11-12月期獎項增加。政府提供多元化的載具，包括手機條碼、悠遊卡、一卡通、信用卡及會員卡等，以利營業人依自身交易型態推行最適合之載具，便利民眾儲存雲端發票。



台北國稅局指出，為提升兌獎便利性及落實雲端發票從開立到兌獎全程無紙化，民眾可到財政部電子發票整合服務平台將多元化各式載具歸戶至手機條碼載具，並設定中獎獎金匯入指定銀行帳戶，一旦統一發票中獎，獎金就會自動匯入該指定帳戶。

或在行動裝置下載「財政部統一發票兌獎APP」，該兌獎APP不僅能進行發票管理、掌握消費資訊，還有系統自動對獎功能，並提供24小時即時兌領獎服務，真是省時又省力。