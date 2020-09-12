才10%而已！卡費只付「最低應繳」下場曝光　過來人勸：得不償失

▲信用卡具有延緩付款的功能。（圖／記者紀佳妘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都會申辦信用卡，刷下去的當下很快樂，收到繳費帳單時，心則開始淌血。有些人收到帳單後，並不會一次付清當月的卡費，反而只會繳納「最低應繳」，由於剩餘沒繳的部分會有循環利息，所以其實也不是那麼划算，其中就有網友好奇，「繳最低都是些什麼樣的人？」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「信用卡繳最低都是什麼人」為題發文，他日前看到一名男子手拿信用卡帳單至超商繳費，而對方只向店員說了「最低」二字。

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原PO見狀後感到不解，使用信用卡已經可以延緩付款時間了，可是連繳費都還選擇「最低應繳」，這樣反而還要多付出一些利息錢，根本不划算；因此他就好奇詢問，「繳最低都是些什麼樣的人？」

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「銀行最喜歡這種人」、「你以為信用卡優惠是天上掉下來的嗎？都這群人出的啦」、「想要當卡奴啊」、「沒把利息看在眼裡的人」、「我以前就這樣，現在覺得自己超蠢、浪費一堆利息錢給銀行賺」。

▲有些人不會一次繳清卡費。（圖／翻攝自PTT）

此外，也有許多網友提到信用分數，「繳過一次最低，以後信貸、房貸什麼的，信用評比會被降，得不償失，別以為有最低繳沒差」、「只繳最低在銀行評估是有信用風險的」、「繳最低銀行調出來的聯徵會註記，之後借款利率會比較高，額度會比較低」、「繳最低聯徵紀錄會有，要辦新卡銀行會審慎評估」、「不會影響紀錄，但是你想貸的金額會被砍」、「繳最低啟動循環利息就會影響聯徵」。

據悉，信用卡的帳單上通常會寫有當期應繳金額及當期最低應繳金額，最低應繳通常是當期應繳總金額的10%，若低於1000元則以1000元計，而繳納最低應繳後的剩餘款項則會累加到下一期的應繳金額中，同時還會加入循環利息，按日計息且最高為15%，如果只繳了最低應繳，則象徵啟動了「循環利息」的機制，未來申請貸款時，也都查得到這些紀錄，同時還可能影響信用評分或聯徵分數。