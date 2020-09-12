稱新冠病毒是「上帝懲罰同性婚姻」　91歲烏克蘭主教確診

▲烏克蘭主教菲拉列特（PatriarchFilaret）確診新冠肺炎。（圖／翻攝臉書@PhilaretPatriarch）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情肆虐全球，目前確診人數逼近3000萬，死亡人數也高達91萬人，但至今尚未趨緩。烏克蘭正教會基輔宗主教聖統領袖菲拉列特（PatriarchFilaret）曾於今年3月稱新冠肺炎是上帝對同性婚姻懲罰，如今他自己也確診。

91歲的烏克蘭正教會基輔宗主教聖統領袖菲拉列特（Patriarch Filaret）今年3月接受採訪時，針對新冠肺炎疫情，他稱這是上帝給人類罪刑的懲罰，並直指罪刑就是「同性婚姻」，當時此言論引發許多人不滿，烏克蘭LGBTQ +團體也認為其言論有加劇仇恨和歧視的意味。

對此，教會堅持不道歉，並表示「作為教會的首領和作為一個人，可以自由地表達其基於道德的觀點」，沒想到4日，教會在臉書宣布菲拉列特確診新冠肺炎，目前正治療當中，健康狀況良好。

消息曝光後，不少網友紛紛留言揶揄「照他的邏輯，所以他也是同志囉」、「這下主教的性向大家都知道了」、「上帝開始清洗門戶了。」

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