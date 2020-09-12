熟女凌晨搭Uber「被猛問性生活」！他關App免費載…轉進暗巷硬上

▲警方透露，女子被羅達斯掐住脖子後，一度昏厥。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一名女子9日凌晨出門上班，但在搭上優步（Uber）之後，她便發現男司機舉動怪異，不但猛問她的性生活，甚至關閉Uber應用程式。沒想到，他隨後開始亂開車，直接駛入暗巷內，鎖脖壓制且企圖性侵該名女子，所幸當時有人聽到她的呼救聲，趕來救她。

綜合CBSLA、太陽報報導，該名51歲女性案發當日班別為晨班，就在凌晨4時左右叫Uber，搭車準備上班。只不過，現年30歲男司機羅達斯（Jason Rodas）在她上車後不久，開始追問許多關於性生活私密問題，隨後關閉Uber應用程式，更強調這趟服務免費，讓她感到不舒服。

就在女子要求前往上班地點之後，羅達斯變更開車路線，甚至出言威脅，假若她敢報警就會對她不利。儘管她跳車試圖逃跑，最終還是被抓住，不但遭到鎖脖壓制，對方甚至勒住她的脖子企圖性侵，所幸當時一名保全人員聽到女子的呼救聲，趕到現場救援，羅達斯這才匆忙離去。

警方透露，透過Uber應用程式、車牌等線索追查後，成功逮捕羅達斯，如今他被指控涉嫌性騷擾、綁架及性侵等多項罪名，保釋金為100萬美元。Uber則透過聲明表示，公司隨時準備好與執法部門進行合作。

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