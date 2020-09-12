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區塊鏈運用　進口文件通關半天縮短為5分鐘　加快奇異果上市

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▲▼中秋節的飲食習慣容易導致腸胃問題，準備食材時不如跑趟水果區，準備富含膳食纖維和酵素的水果，如奇異果、木瓜等。（圖／Shutterstock）

▲進口商利用區塊鏈加速進口報關速度，水果可以更快上市。（圖／Shutterstock）

記者吳靜君／台北報導

關務署今年開始試辦跨國貿易通關區塊鏈，首選試驗的廠商包含3M公司和紐西蘭的Zespri，進口通關文件傳送時間原本需要四個小時縮短為5分鐘。參與試驗的Zespri表示，跨境區塊鏈平台使奇異果出口至台灣作業時間縮短，同時加強了文件傳送安全性，也加速水果上市時間。

關務署表示，區塊鏈技術已經在許多領域運用，也是新的一項科技，近兩年也運用到各領域的運用，所以關務署也開始思考如何運用在區塊鏈當中。

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關務署表示，區塊鏈在關務的運用在於便捷和安全的跨境通關文件，主要有三大文件：包含商業發票、裝箱單和原產地證明書。進口貨物報關除了進口報單單已經全面電子化，其他兩大重大文件商業發票和裝箱單，多由國外寄送或郵寄，無法落實無紙化；另外一個重要文件是原產地證明書，因為我國與新加坡與紐西蘭有經濟合作，新加坡與紐西蘭部分貨品可以享受優惠稅率，所以必須備有原產地證明書，目前由廠商自我具證，通關時由海關驗證，所以報單要走C2以上通關過程較為不方便。

因此首階段關務署藉由關貿的網路平台與紐西蘭、新加坡的網路平台介接；舉例來說過去新加坡商、紐西蘭商商業發票、裝箱單與產地證明書可用郵寄或者電匯給台灣進口商，由進口商進行報關，但是如果有參與區塊鏈的廠商，可將這些重要文件就可以直接上鏈，對方平台傳輸到我國的平台，進口商驗證之後就可以直接向海關報關，海關也不用透過國外去查核、查證，也可以直接到平台上去查詢是否正確。

由於區塊鏈具資料真實性和不可竄改的特性，海關也可以快速查核，對於文件通關可以省很多時間，快速通關。尤其今年全球新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，許多國家企業員工都採取居家工作，藉由網路傳輸文件和安全性就顯得更為重要。

首階段參與區塊鏈試驗選擇商譽較好、信賴度較高的廠商，包含新加坡的明尼蘇達礦業製造股份有限公司（3M）與紐西蘭奇異果商Zespri。Zespri並且表示，跨境區塊鏈平台使奇異果出口至台灣作業時間縮短，同時加強了文件傳送安全性，也加速水果上市時間。

根據關務署統計，從今年試辦至今，順利報關新加坡150件、紐西蘭初加入，成功報關約30件、40件左右。

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