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28歲存到200萬！樸實妹「4不1沒有」超狂奮鬥史曝光...網全跪了

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▲▼存錢,零錢,撲滿,豬公。（圖／記者柯振中攝）

▲開源節流是存錢的好方法之一。（圖／記者柯振中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人都希望能早日存下人生的第一桶金，存錢的方法百百種，開源節流就是其中之一。一名女網友從16歲時，就開始步入打工人生，一直到現在28歲，已經存了將近200萬元；她大方透露，在過程的10幾年中，她都不化妝、不買衣服也不逛街，「這樣你們還會覺得10幾年存快200萬（元）很多嗎？」

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，她從16歲就開始在外打工，一直到今年28歲，就存到將近200萬元。原PO還沒30歲就已經存到這麼多錢，讓不少網友得知後都非常好奇這究竟是怎麼辦到的？而她也大方分享自己的經驗。

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原PO表示，在這10幾年裡，她每天都不斷辛勤工作，且沒有太多的休閒活動，加上她也不會化妝、不打扮、不買衣服、不逛街，「一年存16萬（元）以上就有了」，所以這筆可觀的金額其實並不值得吃驚。

▲貓咪。（圖／記者崔子柔攝）

▲照顧毛小孩要負擔不小的開銷。示意圖，與本文無關。（圖／記者崔子柔攝）

此外，原PO也透露，她目前是正職會計師，平時也有做網拍，月收入大約4至5萬元不等。除了每個月要上繳5000元到1萬元給家人，每月也要負擔8000元的房租，同時家裡還養了6隻寵物，花費其實不小。

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「至少妳過往的12年裡，是勤奮努力工作與存錢」、「我現在一年存20萬（元），不過過得很節儉」、「正常存款，不過蠻厲害的」、「一個月存一萬三（千元）左右，算很會存了」、「我也不想努力了，但我可以當妳的奴隸」、「佩服！寵物超花錢的」、「沒結婚才是重點」、「能省就成功一半了」。

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