穿厚重布偶裝工作！9歲童每天走10公里賺錢：可以買飯回家了

▲誰會知道，穿著厚重布偶裝的，竟是一名9歲小男孩。（圖／翻攝自Instagram／Rahmadi）

實習記者劉雪兒／綜合報導

對於家境貧困的小孩而言，無憂無慮的童年生活似乎是一種奢侈。印尼9歲的雷漢（Rehan）就是典型的例子，從小就被迫分擔家裡的生計的他，每天都要走上10公里的路，只為了在人潮多的地方，穿著布偶裝以娛樂大家，賺取微博的收入，懂事的模樣讓網友分享到IG上，呼籲大家多多支持他。

▲失落的神情。（圖／翻攝自Instagram／Rahmadi）



一名網友Rahmadi在IG上分享一段視頻，影片內容是由幾張照片集合而成，從畫面中可以看到，一名穿著厚重布偶裝的人坐在角落歇息，低著頭似乎看起來非常疲憊，沒想到下一秒摘下頭套的，竟是一名小男孩，而失落的模樣讓人非常心疼；下一張照片依舊是他穿著另外一件布偶裝的照片，半躺在角落閉著眼養神，而臉上有種無法掩飾的疲憊感。

▲無法掩飾的疲憊感。（圖／翻攝自Instagram／Rahmadi）



Rahmadi在貼文中寫說，雷漢明天都必須早起，在繁華的街道上娛樂民眾，那些路人們眼前所謂有趣的表演，實際上是由未成年人完成的，而他之所以決定成為街頭小丑，是為了解決經濟上的問題，因為他的媽媽沒有穩定的收入，頂多只能籌集資金來支付房租，所以當同年齡層的小孩還在「羽翼」下成長時，他就卻必須透過賺來的錢，來滿足自己的日常需求或作為學費。

雷漢還告訴Rahmadi說，錢可以買很多東西，可以買包米帶回家，而自己也非常樂意為母親賺取更多的錢，但不能否認有時會感到疲憊，因為每天都必須走10公里的路。於是，Rahmadi將雷漢的故事放在IG上跟大家分享，希望引起媒體的注意，擴大事情的曝光度，讓人們知道雷漢的需要，願意出現出手相助，改善雷漢的生活。