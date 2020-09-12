她分手前男友「10歲女肚子突隆起」　進醫才知成外婆…牧師竟喜辦寶寶趴

▲女童遭到母親男友性侵後懷孕。（圖／示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

阿根廷一名女子日前跟31歲男友伊索拉爾德（Horacio Insaurralde）分手之後，帶著10歲女兒回到母親家居住，幾個月後女童的外婆卻發現「孩子的肚子開始詭異隆起」，於是帶到醫院檢查，未料卻揭開了一起令人髮指的性侵案，女童不僅遭到伊索拉爾德性侵，更因此懷孕，而如今女童家人決定，要讓她生下寶寶。

根據英國《鏡報》報導，伊索拉爾德年初在家中性侵了女童，之後女童母親發現兩人關係越來越疏遠，最終分手後帶著女兒回到娘家。兩個月後女童的外婆卻發現，她的肚子突然不尋常的脹大，於是帶到醫院進行檢查。

醫療團隊發現，女童脹大的原因是因為「懷孕」，經過詢問之下才得知她遭到伊拉索爾德性侵，如今已經懷孕24周。女童的母親不敢相信女兒竟然被前男友侵犯，於是跟醫師討論是否該墮胎或有其他做法？醫師表示，這樣年紀的孩子，很可能終止懷孕的風險會大於繼續懷孕的風險，但因為這孩子是因為性侵造成，因此還得看家屬如何決定。

經過女童母親的評估與思考，決定將女兒腹中的「男嬰」生下，而當地的教會還更決定替他們舉辦「寶寶派對」，希望可以透過這樣的活動，替這家人加油打氣，更表態支持女孩家人做出的決定。

目前女童已經被送往阿根廷較大的醫院等待剖腹生產。伊索拉爾德則依照性侵罪、侵犯未成年罪被起訴。當地牧師表示，「我們相信做出這件事的人終須付出代價，這個嬰兒的母親是個很年輕的女孩，但寶寶也是生命，他們都需要在心靈上得到照顧」。

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