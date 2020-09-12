農村草叢驚見「斬首屍+頭顱」散落！　意外扯34年未破懸案…

▲伍斯特郡灌木叢發現的遺體不排除與34年前的懸案有關。（圖／翻攝自Google Map、Suzy Lamplugh Trust）



記者張方瑀／綜合外電報導

英國伍斯特郡（Worcestershire）一名電信工人在工作時，竟然在灌木叢內發現一具被斬首的屍體，旁邊還有一顆頭顱，嚇得他立刻報警。警方封鎖現場後指出，這具遺體已明顯棄置多年，目前已交由法醫進行判定，需要花上許多時間確認死者身分，不排除可能跟附近一起34年前房產經紀人失蹤的懸案有關。

根據《每日郵報》報導，伍斯特郡夫蘭克雷（Frankley）的一名電信工人日前在一處村莊進行工程時，突然蛋丘巷（Egg Hill Lane）道路旁的灌木叢中發現一顆頭顱，旁邊還有一具被斬首的屍體，嚇得他立刻報警。當地警察局長沃爾特斯（Mark Walters）說，這具已明顯棄置在該處多年，目前已交由法醫進行判定，可能需要花上許多時間才能確認死者身分。

▲1986年失蹤的房產經紀人蘭普魯。（圖／翻攝自Facebook／Suzy Lamplugh Trust）



報導指出，發現遺體的地方與1986年房產經紀人蘭普魯（Suzie Lamplugh）失蹤案有關。當時年僅25歲的蘭普魯帶著一名男子前往看房後失蹤，警察後續推定幾個嫌疑犯都無線索，至今檢驗了800多具身分不明的遺體也無所獲，最後蘭普魯在1994年被宣告死亡。

當時其中一名被鎖定的嫌疑犯是犯下性侵殺人罪的坎南（John Cannan），警方甚至大動作召開記者會宣布，且坎南的前女友曾在2001年告訴警方，坎南將蘭普魯的屍體埋在伍斯特郡的一處軍營內；結果坎南矢口否認犯案，警方也未找到直接證據，這起案件34年過去仍是一樁懸案。

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