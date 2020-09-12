北韓5名經濟部官員「聚餐時批政策」！一到辦公室…全被抓去槍斃

▲金正恩12日視察洪災災區銀波郡（Unpha County）大青里（Taechong-ri）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

脫北者經營的媒體《每日北韓》（Daily NK）報導，北韓5名經濟部官員在聚餐時批評當局政策，未料消息走漏，抵達辦公室工作時，遭便衣情報警察帶走，當天稍晚就被處決。

根據報導，3名智囊團成員與2名助理7月中旬某天下班後，私下舉行聚餐，談到國家經濟與黨的政策。他們批評，當局使得全國陷入財政困頓與貿易慘敗，為了促成人民生活穩定，應該要對外合作，推動經濟結構正常化，也就是降低90％以上的軍事工業佔比，發展輕工業與民生消費品。

一名消息人士11日透露，消息走漏以後，國安與情報機構獲悉對話內容。5名官員7月30日上午抵達辦公室，就遭帶走，當天稍晚慘被槍決，他們的家屬也被關押在惡名昭彰的「耀德政治犯收容所」。關於該機構的恐怖傳聞層出不窮，被視為「國家敵人」的囚犯必須承受酷刑折磨、奴隸勞動、處決與性虐待等等。

《每日北韓》也指出，平壤當局最近的處決在黨內造成衝擊，許多人認為金正恩正在試圖加強控制，甚至有人提及，他剛上任時為了鞏固權力發起的一連串血腥清洗，「他們現在的處境是無法發表任何意見……甚至更加嚴格了，因為政府正在試圖整頓紀律」。

▲消息人士指出，北韓勞動黨內最近也對於處決感到衝擊。圖為金正恩主持勞動黨中全會。（圖／路透社）



北韓最近連續遭遇暴風雨災情，金正恩也積極前往災區視察，並誓言「嚴厲懲罰」未能遵守命令的官員。他的政權以殘酷壓制異議聞名，從不猶豫針對批評人士採取行動，各種可怕傳言滿天飛，其中最引發關注的是處決姑丈張成澤（Jang Song-thaek）的故事。

根據美國資深記者伍華德（Bob Woodward）新書《震怒》（Rage），金正恩四處吹噓處決張成澤一事，甚至把姑丈的頭顱展示給別人看。

《太陽報》報導，北韓以神秘著稱，但是外界質疑，經歷洪災、新冠肺炎疫情、持續飢荒以及貿易制裁下不斷加重的經濟困頓以後，平壤政權已經瀕臨崩解邊緣。維也納大學（Vienna University）最近一項研究指出，儘管金正恩與國家菁英擁有非凡財富，但北韓大約1500萬人也就60％人口生活在絕對貧窮之中。

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