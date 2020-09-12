川普選情慘「全因2020種族問題狂炸」　3月連2警方執法過當…連任路碎

▲佛洛伊德之死示威，堪稱2020年美國最大種族示威。（圖／路透下同）

記者陳亭伃／整理報導

2020年第一個給人的聯想，多數人的回答都會是「新冠肺炎」、「疫情」，然而其被後所帶來的效應，仍圍繞著「種族歧視」。自1月份疫情在全球蔓延開後，中國被說是起源地，各地紛紛傳出對於亞裔人的不友善，雖未有確切的解答、也難以追溯，但彷彿人人都有了認定，而種族歧視所帶的傷害，真正卻爆發在2020年5月26日的「佛洛伊德之死」（George Floyd）事件上。

隨著美國總統大選將至，川普自年初積極佈署陣局，卻未料疫情在美國迅速爆發，一發不可收拾的情況，他並未提出實質止血政策，反多次在公開場合中，反諷新冠肺炎是「中國疾病」、「中國病毒」挑起種族紛爭，許多亞裔人在國外受到排斥、調侃。

美國歷史上的一針刺－非裔問題

打從400年前，黑人以奴隸身分來到美國，似乎就再也無法翻轉世人對於「黑皮膚」的觀感，隨著時代文明演化，提倡人人平等情況下，黑人在世界上得到較為公平的對待，但在許多「白人至上」、「白人優越」的族群中，對於非裔者還是不友善。美國總統川普，就常被認為是「帶領種族歧視的領導人」，從他上任就在各州出現零散的黑人事件，比過去歐巴馬時期多出許多。

2020年種族問題多卻同樣被重視

今年2月美國喬治亞州一名非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery）在慢跑時，遭到一對白人父子射殺身亡，當地有長久的種族隔離史，而案發2個多月疑似遭到警方吃案，相關影片到5月初在流出，立刻引發討論。涉案的父子也立刻遭到逮捕，拍攝的人同樣也被拘提。

直到當地時間5月26日，明尼蘇達州阿波利斯（Minneapolis）發生白人員警蕭文（Derek Chauvin）對46歲非裔男子佛洛伊德執法過當，以膝蓋壓制後，不聽勸阻導致佛洛伊的呼吸困難後死亡。

▲佛洛伊德之死，美國政府處理態度引砲轟。

「佛洛伊德之死」效應衝擊全美

佛洛伊德之死一開始造成的地區動亂，幾乎不被美國政府放在眼裡，然而短短一周內，卻演變成美國規模最大的示威，超過千萬人參與，更爆發案中案，多名抗議人士遭到警方「執法過當」，影片陸續流出，對於案情等同提火加油。

佛洛伊德之死示威，更造成美國多區店鋪遭到破壞、營業停止，經濟損失在疫情之後，又陷入更棘手的狀態。

「案中案」沒止息，警方靠不了政府

面對無止息的「黑人的命也是命」（Black lives matter）示威，又爆出警方朝抗議民眾開槍、暴力行為，讓川普的聲望一落千丈。

再爆「布萊克槍擊案」

美國當地時間8月23日晚間布萊克（Jacob Blake）與警方發生衝突，員警謝斯基（Rusten Sheskey）朝著布萊克背後連開七槍，導致他癱瘓，這場槍擊案，再度引爆美國社會怒火，甚為政府並沒有在佛洛伊德之死上學到教訓。

據悉，布萊克當時與幾名女性在路邊發生爭執，根據警方表示，布萊克試圖拿走報警女子的車鑰匙，該名女子則稱布萊克為男友。而警方到場之後，2名員警使用電擊槍，而布萊克疑似也手持刀攻擊，最終警方連開7槍。這起案件同樣被認為是警方執法過當，如同「佛洛伊德之死」翻版。

2020年美國多次陷入種族、執法過當風波，川普對此並未有多過、或曾失誤不當的表態，都讓其選票大大流失、聲望下跌，嚴重影響到11月的選戰。

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