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美選風向變了！川普「選舉人票」回穩　CNN：史上最難預測選戰

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

美國總統大選倒數53天，總統川普的支持率一度落後，不過近來幾份關於「選舉人團」的調查報告指出，整體選情逐漸向川普靠攏，多個搖擺州支持共和黨的機率變大，民主黨總統候選人拜登的選舉人團優勢縮小至279票比187票。

美國知名無黨派政治分析《庫克政治報告》（Cook Political Report）最新分析指出，佛羅里達州的政治傾向從「傾向民主黨」逐漸轉為模稜兩可，內華達州則從「支持民主黨」轉為「傾向民主黨」，這兩州共佔了35張選舉人票。

分析師沃爾特（Amy Walter）指出，這一轉變讓拜登的選舉人票優勢縮減，從幾個月前的308票比187票，縮減至279票比187票。根據《經濟學人》和YouGov（Economist/YouGov）在9日發布的最新民調，川普的支持度為42％，仍略低於拜登的49％。

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

《經濟學人》的預測模型在6月初時顯示，川普的連任機會只有5分之1，甚至在7月的全國示威遊行與疫情影響下降到10分之1。可是9月的最新數據顯示，川普又再度迎回大量支持，勝選機率提高至7分之1，與拜登的支持度差距縮小至8％。

CNN分析指出，這幾乎是美國現代史上最無法預測的選戰，目前絕大部分的民意調查結果仍是傾向拜登，加上279張選舉人票還是比勝選所需的票數還多出9張，未來53天還有很多變數，「並非說川普不會贏，他絕對有可能，只是他仍明顯處於劣勢。」

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