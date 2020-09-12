賀錦麗「律師老公」賺中國財！事務所聘中共前高官　客戶還有騰訊

▲美國民主黨副總統參選人賀錦麗與丈夫任德龍（Douglas Emhoff）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國民主黨副總統參選人賀錦麗的丈夫任德龍（Douglas Emhoff）在陪妻子投入選戰後，知名度逐漸大增，親民形象讓他非常受到選民喜愛。不過卻有媒體爆料，艾霍夫擔任合夥人的律師事務所專做中國生意，不但擔任多家國有企業的法律顧問，甚至為了發展該地事業，聘請多名共產黨前高階官員當顧問。

現年55歲的任德龍從2017年開始擔任「歐華律師事務所」（DLA Piper）合夥人，負責公司智慧財產權技術、媒體、體育和娛樂部門的業務。美國保守派媒體《國家脈動》（The National Pulse）近日爆料指出，該間事務所在中國擁有30多年業務經驗，其「中國投資業務」部門更有超過140名律師，甚至還聘請了許多共產黨前高階官員任職。

報導指出，歐華律師事務所曾獲得中國《商法月刊》、《中國法律商務》等獎項，事務所聘用楊大明（Ernest Yang）擔任訴訟與監管部門主管、國際訴訟部門聯合主管，而他在2013年曾加入中國人民政治協商會議（CPPCC），更在2019年加入上海政協常委；另一位高階顧問趙菁（essica Zhao）曾任北京政府所屬國際經濟貿易仲裁委員會（CIETAC）的副秘書長。

▲▼歐華律師事務所高階主管楊大明（Ernest Yang）曾任中國政協委員。（圖／翻攝自 DLA Piper官網）



另一名合夥人劉果萊（Gloria Liu）曾代表「主要投資方」與TikTok母公司「字節跳動」（Bytedance）進行洽商。歐華律師事務所聘請這些前中共高官，目的即是為了和「地方與中央政府」保持聯繫，就連美籍律師也曾替中國駐澳洲坎培拉大使館提供法律諮詢。

歐華律師事務所在中國的客戶包含多間國有企業，如中國東方航空、南方航空與騰訊等，同時也替中國「招商局集團」（China Merchants Group,CMG）提供法律服務，CMG是中國中央企業，被視為香港四大中資企業之一，更是「一帶一路」的重要參與者與投資者。

據了解，任德龍似乎因為賀錦麗投入選戰，已向事務所請了長假，逐漸脫離公司業務，但在美中貿易衝突與副總統參選人的利益迴避之下，各界也擔心任德龍的事業可能會拖累民主黨選情。

民主黨總統候選人拜登的兒子杭特（Hunter Biden）曾在烏克蘭一家天然氣公司和中國私募股權公司「渤海華美」任職董事，被川普狂批利益衝突，涉嫌貪腐。杭特最後也辭去兩家公司職務，並表示若父親當選，將不會在任何外國企業任職。

►美首位「第二先生」將誕生！他自爆對妻第一印象「好辣」 甘當綠葉力挺

►川普拜登出席同場合「王不見王」 911恐攻紀念活動成大選角力場

►白宮顧問納瓦洛痛批：拜登愛中國製造 害美國失去500萬就業機會