北韓淹成水鄉澤國！金正恩「親民穿著」燦笑視察災區：要以民為天

▲金正恩視察災區農舍重建，露出滿足的表情。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今年國運多舛，除了夏季迎來史上最長梅雨季，還接連受到颱風巴威、梅莎、海神侵襲，沖毀不少房屋與農田，洪災造成農作物損失慘重。為安撫動盪不安的民心，最高領導人金正恩時隔1個多月再次到災區黃海北道銀波郡視察，親自指導災區房屋重建。

根據北韓官媒《朝中社》今（12）日報導，金正恩日前再度親自視察黃海北道銀波郡大清里，掌握災區房屋重建施工過程與具體計畫，稱讚投入災區重建的人民軍在短短的30多天內，便能大規模重建農村房舍，抹去洪災所帶來的傷痕，「這一切源自於人民軍對黨的忠誠心，以及愛人民的那份真摯的心，才能創造奇蹟。」

根據官媒所釋出的照片，金正恩穿著素色短袖上衣、衣著簡便，看著新建的農舍後，露出極為滿足的表情。

▼金正恩脫去上衣，只剩下輕便的白色短袖。（圖／路透社）

▲金正恩二度到黃海北道銀波郡視察，掌握災區房屋重建進度。（圖／達志影像／美聯社）

不過金正恩也擔憂農田受到洪水重創，恐怕影響稻作收成。他看著慘遭洪水浸泡的農田叮囑道，「雖然農作物的確損失慘重，但這些都是農莊員（農民）在春夏兩季流汗奉獻的心血，千萬別抱持著輕易放棄的想法。應該要盡責減少農作物損害，戰鬥到最後一刻！」

據悉，參與視察行程的官員還有軍參謀長朴正天（박정천）、勞動黨副委員長李一煥（리일환）、組織指導部第一副部長趙勇元（조용원）、勞動黨宣傳煽動部副部長玄松月（현송월）等。

此次金正恩視察災區的消息，同樣被全國民眾皆能閱讀的機關報《勞動新聞》報導。

其實金正恩先前曾於8月6日到黃海北道銀波郡大清里進行兩天一夜視察，並以國務委員長名義打開穀倉賑災。

▼北韓人民軍短短30天內重建災區農舍。（圖／路透社）

▲金正恩強調勞動黨座右銘為「以民為天」。（圖／達志影像／美聯社）

金正恩視察時表強調，「連日襲來的梅雨季暴雨與颱風，造成各地傳出災情，我們勞動黨為了人民，會採取所有措施。今年動員人民軍部隊參與洪水颱風災區重建工程，黨的座右銘是『以民為天』、視人民為生命之根，沒有任何一件事比報達人民信賴更為重要。」

南韓《韓聯社》分析，北韓近年慘遭各種天災人禍襲擊，不僅被以聯合國為首的國際社會加強經濟制裁、為防堵新冠肺炎病毒而封鎖邊境造成經濟重創，如今更受到梅雨與3個中、強颱侵襲，如此「三重打擊」使得民心動盪不安，因此金正恩才又再度到災區視察，強調當局重視災情與災後重建。

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