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中印要「避免誤會」　再召開旅級指揮官會議：希望快讓局勢降溫

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▲▼中印關係,中印衝突,印度國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中印在數起衝突後接連召開外長級和旅級指揮官會議，試圖減緩緊張情勢。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者康世人新德里11日專電

在中印外長昨晚在莫斯科對話試圖緩解拉達克邊境緊張後，中印軍方今天在丘舒爾舉行旅級指揮官會議，雙方就日常活動交換意見，避免誤會，確保溝通管道暢通。

印度與中國部隊5月起在拉達克東部對峙迄今，8月底、9月又在班公湖再度爆發搶占戰略高地衝突，雙方都在這一帶聚集武裝兵力，局勢緊張，雙方因而於上午11 時到下午3時，在丘舒爾（Chushul）舉行旅級指揮官會議。

Zee News引述消息人士透露，中印軍方這次舉行旅級指揮官會議，目的在就日常活動交換意見，避免誤會，同時確保溝通管道暢通。

中印部隊於8月29到9月1日，及9月7日到8日在班公湖爆發較為嚴重的衝突，印度軍方消息人士表示，中國失去班公湖（Pangong Tso）以南的黑頂山（Black Top，中國稱為神炮山）和熱欽隘口、（Rechin La）和熱藏隘口（Rezang La）等3處戰略要地，最近因而頻頻試圖搶奪這些戰略地點，但都被印度軍隊挫敗。

消息人士說，為緩解雙方衝突，除7日到8日中國部隊在熱藏隘口的中印實際控制線周圍採取「挑釁行動」之外，類似今天旅級指揮官會談的互動幾乎每天都有。

印度軍方消息人士指出，在本週稍早的地面指揮官互動中，雙方決定儘早舉行軍團級的指揮官會議，但會議的日期和時間尚未確定。預定舉行的這場軍團級指揮官會議，已是6月以來的第6次類似會議，雙方希望能在會議中有所突破，儘速為局勢降溫。

在印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）和中國國務委員兼外交部長王毅昨晚在莫斯科進行2個小時30分鐘的會談，並在會後發表包括儘快從對峙地點撤離部隊等5點共識後，外界對印度與中國第6次軍團指揮官會議抱持較大期待。

印度與中國已於6月6日、6月22日、6月30日、7月14日和8月2日舉行了中將層級的軍團指揮官會議。

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