大陸全力發展「晶片原子彈」　操盤30年大咖預言「台積電5年後結局」

▲大陸將全力發展第三代半導體產業，並稱優先程度就如當年製造原子彈般。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

美股費城半導體指數近期大跌，外界認為和大陸為了反制川普政府，規劃發展第三代半導體產業有關。不過財經專欄作家老馬表示，晶片龍頭英特爾技術落後台積電2至3個世代，大陸至少得花5年以上才能與大廠抗衡，預言「台積電將維持優勢，暫無競爭對手」。

已有30年操盤股市經驗的老馬7日在《商業周刊》指出，股市在短期內的漲幅過大，累積潛在賣壓就會暴增，下殺的力道也快又猛，「但是買盤隨之就會反手進場，根本之因是熱錢沒有更好的去處。」

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他表示，在低利率環境下，持有現金不如多找一些好股票，資產增值速度遠大於微薄的利息，應該「選對主流產業趨勢，並長期持有」，忽略小幅度拉回，時間將會證明一切。「半導體產業資本支出仍持續成長來看，科技業將繼續保持高速成長，投資人可多留意，千萬別預設目標價，以免錯失更多獲利機會。」

為了反制美國種種戰術，大陸計畫於2021年至 2025年間，在科學研究、教育和融資方面大力支持第三代半導體產業，並稱此任務賦予的優先程度「和當年製造原子彈一樣」。老馬認為，「晶片龍頭英特爾技術也已落後台積電2至3個世代，大陸沒花費5年以上時間，不可能與先進技術相抗衡」，他表示「台積電將維持優勢，暫無敵手，但部分低階訂單確實會受到影響」。