　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

大陸全力發展「晶片原子彈」　操盤30年大咖預言「台積電5年後結局」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲Neuralink積極發展「人腦與機器介面」將晶片植入豬的腦部。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸將全力發展第三代半導體產業，並稱優先程度就如當年製造原子彈般。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

美股費城半導體指數近期大跌，外界認為和大陸為了反制川普政府，規劃發展第三代半導體產業有關。不過財經專欄作家老馬表示，晶片龍頭英特爾技術落後台積電2至3個世代，大陸至少得花5年以上才能與大廠抗衡，預言「台積電將維持優勢，暫無競爭對手」。

已有30年操盤股市經驗的老馬7日在《商業周刊》指出，股市在短期內的漲幅過大，累積潛在賣壓就會暴增，下殺的力道也快又猛，「但是買盤隨之就會反手進場，根本之因是熱錢沒有更好的去處。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，在低利率環境下，持有現金不如多找一些好股票，資產增值速度遠大於微薄的利息，應該「選對主流產業趨勢，並長期持有」，忽略小幅度拉回，時間將會證明一切。「半導體產業資本支出仍持續成長來看，科技業將繼續保持高速成長，投資人可多留意，千萬別預設目標價，以免錯失更多獲利機會。」

為了反制美國種種戰術，大陸計畫於2021年至 2025年間，在科學研究、教育和融資方面大力支持第三代半導體產業，並稱此任務賦予的優先程度「和當年製造原子彈一樣」。老馬認為，「晶片龍頭英特爾技術也已落後台積電2至3個世代，大陸沒花費5年以上時間，不可能與先進技術相抗衡」，他表示「台積電將維持優勢，暫無敵手，但部分低階訂單確實會受到影響」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／台中前議員家門口突暈倒猝逝　享年57歲
快訊／女友蹓狗晨運　遭男友狂刺胸部11刀命危
丁允恭性醜聞爆發　前妻嚴婉玲首度說話了
台灣人「超愛偷這個」！老外一看狂點頭：被拿3次
館長深夜哭曝「爛廢的大腿」　高嘉瑜一句話讓館粉暴動：先不要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

麗清8月營收3.65億元、年減2.3%　「新車款訂單量產」添未來成長動能

大陸全力發展「晶片原子彈」　操盤30年大咖預言「台積電5年後結局」

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬　手機2步驟就完成申購

5G帶動「伺服器散熱需求」！元山8月營收3.03億元　年成長32.36%

口罩每天噴400萬片「拚整廠輸出全球」　康那香董事長：天公伯逼的！

中華電首度公開超前部署的「5G集中式無線接取網路機房」

抽股票囉！汎德永業10月掛牌「股價衝至369元」　抽中1張現賺18萬元

多少錢能財務自由？前外資金童楊應超轉戰YT　今授「2大算法」提前退休

台積電首度發行「10億美元公司債」！積極新建、擴建廠房設備

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

Justin黃明昊「搖呼拉圈」姿勢超奇葩！　「眼神都是絕望」…王一博笑翻ＸＤ

噁爆！大媽咬生蝦又放回迴轉道　店員阻止...她：太腥！旁邊沒碰到

他花1年設計視覺+聽覺神樂器　2千顆鋼珠彈奏宛如交響樂團！

田馥甄「MV才露臉2秒」：給我多點鏡頭！　女主張榕容…導演虧Hebe「不會演的少演點」

淫保全19歲嫩妻騙警涉3罪！　幫少女送餐還「謊報老公失蹤」

麗清8月營收3.65億元、年減2.3%　「新車款訂單量產」添未來成長動能

大陸全力發展「晶片原子彈」　操盤30年大咖預言「台積電5年後結局」

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬　手機2步驟就完成申購

5G帶動「伺服器散熱需求」！元山8月營收3.03億元　年成長32.36%

口罩每天噴400萬片「拚整廠輸出全球」　康那香董事長：天公伯逼的！

中華電首度公開超前部署的「5G集中式無線接取網路機房」

抽股票囉！汎德永業10月掛牌「股價衝至369元」　抽中1張現賺18萬元

多少錢能財務自由？前外資金童楊應超轉戰YT　今授「2大算法」提前退休

台積電首度發行「10億美元公司債」！積極新建、擴建廠房設備

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

趙立堅：《花木蘭》鳴謝新疆很正常！　讚劉亦菲撐港警「好樣的」

少女不爽前任借2千不還　撂男友討債反遭「6打4」...鋁棒狂打慘敗

無雷／人權作家突然變黑奴！《顫役輪迴》結局逆轉驚奇箱

浪漫三色花田、粉紅波斯菊　中台灣秋季必拍4大浪漫花海

快訊／台中市前議員林威邦家門前暈倒猝逝！　享年57歲

多國機構研究：新冠病毒搭「太空便車」墜落地球！　曝墜落時間地點

「氣氛仔」波特命中關鍵3分彈　金塊逆轉快艇延長戰線

15年好友怒駁雪莉媽：為錢才斷聯！　長文曝「生前對話」求別再利用

快訊／恐怖醋男埋伏河堤　女友蹓狗晨運...胸部慘被狂刺11刀命危

丁允恭性醜聞爆發！前妻嚴婉玲首發聲：祝受傷女可平復

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

財經熱門新聞

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

口罩每天噴400萬片　康那香董事長：天公伯逼的

汎德永業抽中1張現賺18萬元

年薪破百萬！他曝「玩股票慘賠」案例...苦勸少碰融資

遺產E劇場／繼承遺產1100萬元要報稅嗎？　律師教你怎麼算

大陸發展「晶片原子彈」　專家預言台積電5年後結局

多少錢能財務自由？　前外資金童楊應超授「2大算法」提前退休

元山8月營收3.03億元　年成長32.36%

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

NCC開罰「炮仔聲」置入、中天「水神」

電信三雄再戰499雙飽！9月巷戰提前開打

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

「富邦金」EPS奪冠！行家推這8支金控股

台積電在假日面試！過來人揭背後玄機

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

獨／台北長庚驚爆悶殺命案！夫對中風臥床妻下重手

館長深夜哭了！含淚曝大腿廢掉

台鐵車廂「褲中找松鼠」！情侶超狂影片曝光

快訊／無預警拉下鐵門！新北知名鳳梨酥店回應了

走路撞見老虎　牠回頭秒讓網笑炸

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

愛莉莎莎遇惡鄰　樓上噪音轟炸！

好市多驚見超神下酒菜　網嗨爆掃貨

76億財產全給利智　李連杰認錯前妻

欠作業要100下深蹲跳！泰13歲病童深夜猝死

雪莉日記公開：幼時受的傷害影響巨大

郵局神鬼女業務7年狂吸6億保單！

瞞不過女友！LINE「聊天密集度」全招了

更多

最夯影音

更多
台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了

台南88歲豆花伯遭惡意棄單　客嫌20元貴！黃偉哲霸氣：全包了
93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

93歲爺爺健身房報到堅持32年　還會練到睡著...網致敬：太猛了

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

楊丞琳跳《BAD LADY》:比Zumba一小時還累　打破出道20年尺度「穿細肩帶bra露腹肌!」

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

林心如率「小姐們」酒店實習真喝醉　新戲揪霍建華？她難開口：看他賞不賞臉

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

融化啦❤迷你「蜜袋鼯」外送員 頭戴小小安全帽一臉茫然狂賣萌

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面