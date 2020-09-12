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美增強印太影響力　越南媒體：CDC預計在河內設立東南亞辦公室

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▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在視訊會議後，國務院發布消息。（圖／路透）

文／中央社河內11日綜合外電報導

越南媒體引述美國國務院指出，美國疾病管制暨預防中心將在越南河內設立東南亞辦公室，加強參與此一地區的公共衛生事務。美國方面已提出，要建立湄公河-美國夥伴關係。

《河內時報》（Hanoi times）報導，在蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天與東南亞國家協會（ASEAN）各國外長舉行視訊會議後，美國國務院發表了上述聲明。

在昨天會議上，擔任美國疾病管制暨預防中心（CDC）首席醫療官的公衛專家沃爾夫（Mitch Wolfe）與越南代理衛生部長阮清龍（Nguyen Thanh Long）商討在越南設立這個辦公室事宜。

根據越南衛生部網站，阮清龍對沃爾夫所提在越南設立CDC東南亞辦公室的建議表示歡迎。報導稱，這個辦公室所將扮演的角色，尚無說明，不過藉此將強化美國CDC在東南亞的影響力。

阮清龍指派越南衛生部國際合作司與越南外交部協調，爭取越南政府對設立這個辦公室的授權。根據美國CDC網站，CDC目前正就資助疫情擴散監測系統一事，與泰國和越南合作。

CDC主管美國抗疫工作，在世界各地設有若干地區辦公室，主要是在印度和印尼等開發中國家。CDC在曾是疫情重災區的中國也設有辦公室。CDC今年稍早曾宣布，為越南支援疫情預防、備戰和應對的活動提供初步390萬美元經費。

另據路透社，國營越南電視台（VTV）今天報導，美國表示，將為湄公河國家的各項區域合作計畫提供至少1億5300萬美元經費。越南電視台報導，美國國務院今天在首次湄公河-美國夥伴關係部長會議中表示，這些承諾中的經費將用在強化水資源資訊分享、災難管理計畫以及跨國犯罪防制等。

蓬佩奧昨天在東亞高峰會上表示：「不要讓中國共產黨對我們與我們的人民頤指氣使，你們要有信心，美國會為你們提供友好協助。」

他並說：「我們正要啟動湄公河-美國夥伴關係，以擴大美國與湄公河地區5個國家的交往，此一地區對東協國家的繁榮與團結至關重要。」

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