多國機構研究：新冠病毒搭「太空便車」墜落地球！　曝墜落時間地點

▲2019冠狀病毒疾病起源未定,各種論述推陳出新。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病(COVID-19)1月自武漢爆發至今,大家已經聽過許多對於起源的怪異論述;然而最新一則包括中、日、澳、英等多國機構聯合發出的文章卻讓人啼笑皆非,因為他們認為病毒是搭乘隕石的太空便車降落在地球上的,其他還有西班牙流感、SARS、耳念珠菌也是透過同一途徑「侵入地球」。

綜合報導,中國天津疾控與預防中心聯合加拿大多羅多大學、澳洲墨爾本大學以及日本胚種論與天文學研究機構、倫敦中國科學歷史與文化基礎機構共同撰寫,並刊在愛思唯爾(Elsevier)出版社的遺傳學期刊。

論文名稱為《新的急發冠狀病毒和耳念珠菌疾病的起源 ─ 來自地表或太空?》(Origin of new emergent Coronavirus and Candida fungal diseases—Terrestrial or cosmic?)主要作者是澳洲籍的史迪爾(Edward Steele)。文中指出,2019冠狀病毒疾病和耳念珠菌的爆發,皆展現出高度獨特且迅速擴散全球的特徵,而此項特徵透過人傳人的病毒分析研究方式,難以解讀其中奧妙,但若以隕石攜帶著這兩種病毒墜入地球,進而傳染給人類的胚種論(Panspermia)角度,則可以得到解釋。

▲該研究認為隕石乘載冠狀病毒,墜入地球後才開始擴散。(圖/取自免費圖庫pixabay)

文中強力支持病原藉由隕石墜地的管道殖民地球,他們更明確指出隕石墜落時間與2019冠狀病毒疾病的起源 ─ 時間2019年10月11日,地點中國吉林省松原市。至於為何武漢率先爆發大規模感染,因為「隕石碎片墜落在武漢」。

據了解, 該團隊曾投稿論文治國際權威醫學期刊《刺胳針》(Lancet),但被拒絕。論文得到《撤件觀察網》(Retraction Watch)引述,該網站對於這篇嚴重悖離事實根據的論說又酸又批,表示疫情至今除了病毒從武漢病毒實驗室流出到5G細胞科技,各種臆測言論不斷出現,但這個「外太空病毒起源」光是存在就很厲害。網站引述推特網友,以英文口頭禪「Bullshit」(一般譯狗屎)做更動,稱這篇論文通篇都是「蝙蝠屎」(batshit)。

該篇論文的共同作者之一是維克拉瑪辛赫(Chandra Wickramasinghe),為斯里蘭卡出生的英國數學家、天文學家和天體生物學家,其實他早在20年前就聲稱流感是來自外太空,並認為2003年的急性呼吸道症候群(SARS)和最近的疫情,同樣都是太空惹的禍。