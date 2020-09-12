川普拜登出席同場合「王不見王」　911恐攻紀念活動成大選角力場

▲川普拜登出席同場合，王不見王。（圖／路透）

文／中央社紐約11日綜合外電報導

爭取連任的美國總統川普與民主黨總統候選人拜登，今天都將前往關鍵搖擺州之一的賓州，造訪2001年911恐攻事件其中一架被劫飛機的墜毀地點。但因行程安排，兩人將錯身而過。

法新社報導，現在美國分歧至深，兩人都試圖利用這個肅穆時刻，表現的像位試圖癒合分歧的領袖。

拜登（Joe Biden）之前因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情維持低調了幾週，近來他加強造勢。在蓋達組織（Al-Qaeda）發動恐怖攻擊19週年的這一天，拜登將出席兩場公開活動。

今天上午他將出席紐約市的年度紀念活動，追思在世界貿易中心（World Trade Center）遇襲亡故的近3000人。

接著他將前往賓州姍克斯維爾（Shanksville）。當年一架飛機在遭蓋達成員劫機後，乘客與暴徒爭奪控制權，最後飛機墜毀在姍克斯維爾。

預料拜登不會在曼哈頓的世貿中心遺址（Ground Zero）發表講話，但拜登光是出席這場活動就會吸引各界關注。

川普不會在故鄉紐約的紀念活動現身，將由副總統彭斯（Mike Pence）代表他出席。但川普仍可能從拜登身上奪走鎂光燈焦點，因為他將搶先到紐約西方約300英里的姍克斯維爾參加紀念活動。

這兩位對手沒有在賓州狹路相逢的機會。川普與妻子梅蘭妮亞（Melania）預計上午離開姍克斯維爾，拜登和妻子吉兒（Jill）則要到下午才會出現在當地。