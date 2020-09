影片曝！墨西哥世紀毒梟「矮子古茲曼」訪談流出：我只對女人上癮

記者張靖榕/綜合外電報導

20世紀末因其惡膽作風聞名全球的墨西哥毒梟 ─ 「矮子」古茲曼(Joaquín "El Chapo" Guzman),日前透過律師上訴的新聞並未引起注意,反倒是一段2016年訪談的影片流出而再次引起討論。他當時接受一名犯罪心理學家的訪問,並表示一生中唯一上癮的就是女人。

綜合外電報導,大毒梟古茲曼於27年前被捕下獄,8年後成功逃獄並遭墨西哥政府通緝,直到2014年落網結束13年逃亡生涯,但他又在隔年夏天從戒備森嚴的監獄挖出一條深15公尺、長1.5公里的隧道再次逃獄,接著在2016年1月再被捕。為防止狡猾的大毒梟再脫逃,他2017年被引渡至美國,隨後在去年移監科羅拉多聯邦監獄。

▲矮子古茲曼2次出逃2次被逮。(圖/wiki public domain)

多次被雜誌《富比士》評為「最具影響力的人物」的古茲曼,2019年被判處終身監禁外加30年徒刑,他的律師日前申請上訴,全案仍在糾纏中。然而更吸引人的是2016年犯罪心理學家卡諾(Mónica Ramírez Cano)和古茲曼的一段訪談,當時古茲曼剛從第二次逃獄生涯中結束,回到墨西哥的監獄內;卡諾日前分享了一段5秒的影片。

▼古茲曼2016入監畫面

