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麗清8月營收3.65億元、年減2.3%　「新車款訂單量產」添未來成長動能

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▲汽車，車燈，汽車零組件，名車，開車。（圖／pixabay）

▲中國新車銷售市場回溫的態勢明確。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布2020年8月合併營收為3.65億元，年減2.3%；累計前8月合併營收為25.04億元，年減8.27%，主要是因汽車傳統暑休淡季、工作天數較少，影響整體營收表現。

麗清表示，受惠於各牌車廠加速導入LED車燈滲透率提升，加上中國新車銷售市場回溫的態勢明確，對LED車燈模組需求增加，尤其新車款廣汽GS4之LED車尾燈模組的訂單自今年7月開始量產出貨的助攻，貢獻7、8月車廠暑休期間不畏傳統淡季，仍繳出淡季不淡的成績。

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截至麗清上半年營收表現來看，其中來自LED車頭燈的比重已自去年度的12%拉升至15%；從在手LED車燈模組的訂單來看，電動車的訂單數有明顯較去年同期增加15%，凸顯出麗清在LED車燈市場具有一定的領導地位，隨著主要客戶備貨力道提升，將推進整體營運良好成長表現。

根據中國汽車流通協會最新數據，今年8月汽車經銷商庫存預警指數為52.8%，較上月下降了9.9個百分點，顯示中國經濟大環境有逐步復甦的跡象。麗清對即將到來的第四季傳統汽車產業旺季深具信心。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

 

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