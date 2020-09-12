毒梟矮子親口承認　唯一只對「女人」成癮…小孩生了23個

▲墨西哥頭號毒梟「矮子」古茲曼，2017年被逮捕後引渡至美國受審。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquín "El Chapo" Guzman）目前被關押在美國監獄服刑，據外媒報導，古茲曼過去曾親口對犯罪學家證實，他一輩子唯一只對「女人」上癮，且還有23名子女。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，古茲曼2016年在獄中接受犯罪學家卡諾（Mónica Ramírez Cano）訪談時，被問到是否對任何藥物成癮。古茲曼回答，「沒有，我唯一的癮頭是女人。」卡諾近日將這段訪談話面分享到社群媒體。

古茲曼現年63歲，是惡名昭彰的墨西哥（Sinaloa Cartel）的聯合創始人之一，被美國法院判處無期徒刑，現關押於全美戒備最森嚴的科羅拉多州佛羅倫斯監獄（Florence ADX）。該監獄是美國安全管理層級最高的矯正設施，專門關押全美最危險的重刑犯，又被稱為落機山下的惡魔島。

錫那羅販毒集團在古茲曼的帶領下，一度發展為墨西哥實力最強大的販毒集團，並且通過各種管道將毒品走私進入美國，賺取數十億美元的暴利，同時開啟墨西哥長達20多年的毒梟廝殺局面。

據稱，古茲曼的毒梟生涯一共賺進126億美元，前後還有過四段婚姻，最近一次為2007年與前選美皇后艾瑪（Emma Coronel）成婚，並於2011年誕下一對雙胞胎女兒。

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