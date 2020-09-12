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人妻遭輪流性侵案引發巴國全民憤怒　火速逮捕12嫌犯

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▲▼性侵,女子,傷心,崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

人妻遭輪流性侵案震驚巴基斯坦，並引發全國人民憤怒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦的拉合爾-錫亞爾科特高速公路(Lahore-Sialkot motorway)本周發生一起讓人髮指的性侵案。一名人妻在孩子面前遭到劫匪的輪流性侵。此一事件震驚全國，並引發全國人民的憤怒。人民對社會男尊女卑的雙重標準提出了質疑，並且對潛藏在社會中的愚昧野蠻行為感到恐懼，彷彿全國沒有一處地方是安全。

這起駭人聽聞的案件同時引發主流及社群媒體關於行為傾向及全國性暴力案件激增的辯論，並且抨擊執法機關本無法保護人民的安全。

此一事發生在周三(9日)凌晨1點半左右。 受害人駕駛的車子因為沒油，被迫停在旁遮普省東北部古吉拉普拉市(Gujjarpura)附近的高速公路上，當時車上還有她的兩名孩子。

車子停下來後，她打電話給住在附近的親戚，並且把自己的所在位置發送給對方。當這名親戚趕到該地點時，卻發現受害人一臉驚恐，衣服上沾有血跡。她車子的車窗也被打破。

受害人後來告訴警方，在等待親戚前來接她和孩子期間，她遭到兩名持有武器的劫匪襲擊。他們其中一人拿著棍棒砸車，另一人則用槍指著她，威脅她乖乖就範。然後，劫匪將這名人妻和她的孩子押到高速公路旁邊的一處樹林裡，在孩子的面前性侵了她。

遮普邦省政府發言人齊瑪(Mussarat Cheema)周四表示，警方目前已逮捕了12名嫌犯，搜捕行動仍在進行中，員警和其他部門也正密切配合行動。

巴基斯坦總理伊姆蘭․汗(Imran Khan)在推特上發表聲明說：他正在密切關注此案，並已要求調查人員「儘快逮捕和審判跟此案相關的人犯」。他補充說，政府將研究如何修法以處理明顯增加的性侵婦女和兒童的案件。

負責此案的首席調查員謝赫(Omar Sheikh)周四(10日)在電視新聞節目中說，受害人本應走另一條高速公路、即大主幹道(Grand Trunk Road)，並且應該確保有足夠的汽油場才開車上路。

但人權部長馬札里(Shireen Mazari)對謝赫的發言表示「無法接受」。他說：「在公共空間安全活動是每一個巴基斯坦國民的基本權利，包括婦女。」

由女律師和維權人士組成的團體「法律中的婦女倡議」(the Women in Law Initiative)發表聲明譴責這起性侵事件， 同時譴責：「發生類似的暴力侵害婦女和女童案件，頻率越來越高。」

今年2月，巴國國會通過了一項法案，要求把那些因性虐和謀殺兒童而被定罪的人處以絞刑。但是政府擋下了該項法案，因此該法案迄今尚未成為法律。

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