錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬　手機2步驟就完成申購

▲汎德永業代理BMW、MINI以及Porsche。（圖／翻攝自BMW）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日系迴轉壽司品牌亞洲藏壽司（2754）將於9月17日上櫃，11日從51萬多人中抽籤，興櫃股價收253.5元，等同抽籤申購即賺19.85萬元。錯過了藏壽司的申購也沒關係，汎德永業（2247）也將以180元上市，興櫃成交價390元，等同現賺21萬元。

藏壽司全台27間分店，預計年底開滿30家，讓投資人全都看好；日前開放申購，承銷價每股55元，總數1579張，以申購合格件數51萬1179件計算，中籤率僅0.3%。

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汎德永業旗下包括BMW、MINI以及Porsche（保時捷）等豪華進口車銷售即保養維修，在國內市場有超過40年的專業經驗；然而受保時捷原廠進台、疫情等因素影響，EPS下滑至10元，預計10月中掛牌上市，仍吸引不少投資人目光。

▲汎德永業11日興櫃成交價390元。（圖／汎德永業提供）



汎德永業（2247）11日興櫃成交價390元，以10月每股180元上市抽籤，若中籤可現賺21萬元，但該如何抽籤呢？以下步驟供您參考。

參與興櫃上市抽籤，投資人須具備「台股證券戶」，並在券商的APP上進行申購，只要在申購日前一天完成開戶即可；再來，除了要在證券戶中存入購股需要的金額之外，還得準備20元手續費以及50元中籤通知郵寄費用，接下來等待通知即可。

需要注意的是，若忘記匯款或帳戶餘額不足，即使抽中股票也會判定申購失敗，且投資皆有風險，購買前必須謹慎觀察公司的未來前景及價值。

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