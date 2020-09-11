口罩每天噴400萬片「拚整廠輸出全球」　康那香董事長：天公伯逼的！

▲康那香董事長戴榮吉接受訪問。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

口罩大廠「康那香」（9919）11日舉行防疫產品發表會，董事長戴榮吉表示，康那香口罩日產能達85萬片，未來擴充產線，再添購16部口罩機台設備，預計10月起日產能將達400萬片；此外，康那香口罩已獲得FDA銷售許可及CE認證註冊號，盼未來輸出國外，打入美國、香港、日本等國際市場。

戴榮吉指出，全世界是台灣防疫做最好，也只有台灣不缺口罩，且口罩也沒有漲價。疫情發生初期，僅有5台口罩機、2台3D口罩機、1台兒童口罩機，共計8台，當時副總統陳建仁也至康那香工廠參訪，期許口罩廠目標「一天百萬片」，然而天天都要生產口罩，無法停下來研究機械生產如何更有效率，直到6月底口罩徵收減少，才終於研究出生產加速的方案。

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「這全都是天公伯逼的！」戴榮吉說，由於疫情的影響，才有高速口罩設備的出現，讓康那香拚出「一天百萬片」產能，包括3D口罩一天6萬片，至今也可做到一天60萬片，產能增加10倍。從口罩人力培訓至高速機械口罩製造，康那香也抓準時間研發，一台「每分鐘噴600片口罩」的全自動口罩製造機成為亮點，提高效率並紓緩人力成本。

▲康那香口罩有著多元款式與顏色，包括一般耳帶、Z摺專利耳帶、3D立體口罩、成人口罩及兒童口罩等。（圖／記者楊絡懸攝）

此外，戴榮吉表示，康那香已有整廠輸出的能力，從原料、熔噴不織布、機械、關鍵製作技術，所有服務和材料都可以供應，橫跨上下游產業垂直整合，加上「醫護防護包」及「個人防護隔離包」的水平整合模式，希望能委託外貿協會推廣，將台灣成功的經驗推銷出去，康那香目前已與土耳其討論設廠，也和許多歐美國家洽談中。

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，帶動口罩需求急速攀升，康那香上半年營收達24.72億元，稅後純益2.63億元，均大幅成長，防疫相關產品如口罩、熔噴不織布及抗菌濕巾表現最為突出，上半年每股盈餘（EPS）達1.35元，較去年同期的0.01元，成長135倍。

為滿足強勁的醫療口罩及熔噴不織布訂單需求，康那香審慎評估後，決定擴大產能添購16部口罩機台，其中，除一般速度的口罩生產設備外，更增加Z摺及3D立體等高速口罩機投入生產行列，預計10月起，每日口罩產能由現行85萬片，逐步增加到400萬片；而新增的熔噴不織布設備也將於10月進駐，以滿足國內外市場的龐大需求，提供消費者兼顧功能與舒適的口罩產品。

▲康那香的兒童口罩還有可愛的插圖，深獲孩童喜愛。（圖／記者楊絡懸攝）

▲台南市長黃偉哲日前在廠方帶領下參訪生產線，與週末仍持續工作的生產線員工，隔著玻璃互相打氣。（圖／記者林悅翻攝）

▲康那香每日口罩產能由現行85萬片逐步增加到400萬片。（圖／記者林悅翻攝）