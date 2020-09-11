最速達5馬赫！航母殺手「東風-100」採3級結構　水漂彈提升飛行距離

▲長劍-100。（圖／記者任以芳攝）



記者邱茀濱／綜合報導

擁有航母殺手稱號的超音速反艦導彈「長劍-100」（DF-100），在2019年大陸「國慶閱兵」時首度亮相。有分析指出，此導彈採用獨創的3級結構，而且末段彈頭的速度可達4馬赫甚至於5馬赫，「給現役防空反導系統帶來了極大攔截難度和挑戰」。

大陸微信公眾號「兵工科技」今（11）日發文分析指出，「長劍-100」之所以能實現射程和速度兼顧的原因，在於它採用目前獨創的3級結構，其中第1級採用傳統的固體火箭發動機助推器，點火後發射待它到高空後，第1級火箭發動機的燃料會耗盡，作為死重與發動機脫離，同時幫助導彈進一步加速。

「此時注意，『長劍-100』導彈從第一階段的爬升加速階段，進入了第二階段，巡航階段。」文章表示，在高空飛行時，第2級的固體沖壓發動機開始工作，巡航階段結束後，導彈開始脫離第2階段助推器，依靠第3段的高超聲速佈局的乘波體彈頭，進入第3階段高速滑翔飛行階段。

文章強調，在飛行階段時，彈道呈不規則狀，以規避敵軍防空反導系統的探測和打擊，同時彈體開始在末段迅速降低高度，將勢能轉換成動能，速度不斷增加，從巡航階段的3.5馬赫左右，進一步加速到4馬赫甚至於5馬赫。

文章點出，「長劍-100」在空氣稀薄的臨近空間飛行，飛行阻力大大減小，那油耗自然也跟著降低，導彈的射程大幅延長，加上無動力階段採用「水漂彈」的滑翔彈道，一定程度上提升導彈的飛行距離。

最後，文章指出，「長劍-100」的列裝服役，使其成為現役速度最快、射程較遠的戰略巡航導彈，末段4馬赫以上的突防速度，「給現役防空反導系統帶來了極大攔截難度和挑戰，將大幅增加火箭軍在第二島鏈內的遠程作戰能力。」

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